黃大仙私家車拒警截查　飆行20公里　荃灣逆線撞車　司機乘客被捕

一輛私家車，凌晨在黃大仙彩虹道遇警方路障截查，司機沒有停下，反而加速逃遁，沿途高速穿插飛馳、胡亂切線，飆行逾20公里，最後逆線駛入荃灣三楝屋路時與另一輛私家車相撞才停下。司機乘客也沒受傷，涉嫌狂亂駕駛及停牌期間駕駛等罪行；無辜被撞私家車司機卻告受傷，送院治理。



私家車在三楝屋路逆線行駛時撞另一私家車才停下。（警方提供圖片）

警方稱，東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員今日（7日）凌晨1時在區內展開打擊超速、危險駕駛及交通違例事項行動。期間人員於彩虹道道設置路障，一輛可疑私家車被指示進入路障後加速逃走，並沿龍翔道西行往葵涌方向高速行駛，並在車群中穿插。

警方展開追截行動，其間該私家車被偵測到多次超速及切線，經過葵涌交匯處及葵涌道，當駛至和宜合道時，該私家車逆線駛入三棟屋路並與迎面一輛私家車碰撞，兩私家車車頭嚴重損毁。

警員制服可疑私家車上一名28歲姓吳男司機及一名27歲姓李男乘客，經初步調查，該司機涉嫌「狂亂駕駛」、「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕，該乘客則涉嫌「協助及教唆狂亂駕駛」及「未能出示身份證明文件」被捕。兩名被捕人士正被扣留調查，案件交由荃灣警區刑事調查隊跟進。被碰撞私家車的32歲姓李男司機受輕傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。

警方呼籲各駕駛人士，停牌駕駛、危險及狂亂駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。