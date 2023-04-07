黃大仙彩雲邨單位變毒品倉　警檢860萬元海洛英拘3人

警方在黃大仙彩雲邨一單位，搗破一個毒品儲存倉庫，檢獲市值860萬元的懷疑海洛英及140萬元現金，拘捕3名涉案男女，為一對母子及母親的日本籍男友，年齡介乎20至55歲。警方相信已成功阻止有關毒品流入市面。



警方在黃大仙彩雲邨一單位，搗破一個毒品儲存倉庫，檢獲9.2公斤懷疑海洛英及140萬元現金。（蔡正邦攝）

將軍澳警區特別職務隊經調查及情報分析後，昨（6日）展開打擊毒品行動，在黃大仙彩雲邨目標單位外的走廊，截查離開該單位的一名男子，將其帶回單位搜查。警員在單位內發現一對分別55歲及20歲的母子，並在搜查單位後檢獲9.2公斤懷疑海洛英、一批毒品包裝工具及140萬元現金。

警方於單位檢獲9.2公斤懷疑海洛英及140萬元現金。（蔡正邦攝）

警方指涉案母親租用該公屋單位，遇截男子為其52歲日本籍男友，報稱任職廚師，3人同涉販毒被捕，正被警方扣查。警方相信今次行動已搗破一個由犯罪集團操控的毒品儲存倉庫，涉案毒品相信是在本港市面出售為主。

警方在黃大仙彩雲邨一個公屋單位，搗破一個毒品儲存倉庫，檢獲9.2公斤懷疑海洛英及140萬元現金。（蔡正邦攝）

將軍澳警區特別職務隊督察胡兆煒指出，今次發現毒販利用公屋單位掩飾毒品儲存倉庫，提醒市民若發現單位附近有不尋常氣味，或懷疑有單位被借用儲存危險藥物，應即時向警方舉報。

將軍澳警區特別職務隊督察胡兆煒（蔡正邦攝）

警方重申販毒是嚴重罪行，一經定罪最高刑罰為罰款500萬元及終身監禁，警方呼籲市民切勿以身試法。