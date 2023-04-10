元朗兩23歲青年連環偷車爆竊　涉6宗罪被捕

警方於3月30至4月4日期間分別接獲報案，指兩間位於元朗朗和路、錦田公路橫台山羅屋村的餐廳及位於東匯路一跳蚤市場懷疑遭爆竊，損失共約7200元現金。新界北總區刑事部人員接手調查案件，經情報分析及深入調查後，昨日（4月9日）於落馬洲拘捕一名23歲姓龍本地男子及一名23歲姓張男子，他們分別涉嫌爆竊、擅自取去交通工具、駕駛時沒有第三者保險、駕駛未登記車輛、行使虛假文書及販毒，現正被扣留調查。



調查顯示，被捕人懷疑曾盜以他人資料登記車輛及盜取他人車輛作爆竊用途。行動中，人員在兩輛涉案私家車上檢獲一批懷疑爆竊工具包括手套、多部電話及約16克懷疑大麻，毒品市值約3000元。另外，兩部懷疑涉案私家車亦已被扣留作進一步調查。

根據《盜竊罪條例》（香港法例第210章）第11條，「爆竊」屬嚴重罪行，一經定罪，可判處監禁十四年。警方會調配軍裝及便裝人員加強巡邏，並呼籲市民切勿以身試法。

警方將繼續與社區維持緊密溝通，加強警民合作，攜手共同打擊罪行，並採取情報主導的策略性部署，配合軍裝便裝巡邏，不定時與其他部門展開聯合行動，防止及打擊爆竊罪案，保障市民的生命財產。

警方呼籲市民須時刻提高警覺，加強保安防盜意識，亦鼓勵市民加強防盜措施，例如安裝防盗警鐘及設有即時通報功能的閉路電視系統等，以便及早發現進行爆竊的匪徒。如任何市民遇到可疑人，應立即向警方尋求協助。