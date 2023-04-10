將軍澳空手道袍男打扮似「復活兔」　涉持刀指向女傭被捕送院

一名年約20多歲、身穿白色空手道袍的男子，今早（10日）涉在將軍澳寶康路108號廣明苑對開，持刀指向一名菲律賓籍女傭。警方接報後出動衝鋒隊及反恐特勤隊在附近兜截，終在約1公里外的唐俊街21號海翩滙對開，尋回裝扮如「復活兔」的涉案男子，並在其身上發現一把開信刀，以涉嫌藏有攻擊性武器將他拘捕，並將他送往將軍澳醫院檢查。警方正調查男子持刀原因，懷疑有人精神紊亂。



涉案男子（左二）在將軍澳海翩滙被尋獲，被捕後送院檢驗。

據了解，37歲女事主今早約10時許離開廣明苑廣瑞閣，前往尚德邨停車場，其間在廣瑞閣樓下見到一名身穿白色空手道袍男子。該名男子年約20至30歲，約1.6米高，蓄黑短髮，當時看似情緒不穩，雙眼通紅。他迎面見到女事主時，即舉起長約30厘米的刀指向對方，女事主隨即狂奔逃返家中，並叫保安員協助報案。

警方接報後即派出衝鋒隊及反恐特勤隊在附近兜截，在距離廣明苑約1公里的海翩滙尋獲涉案男子，當時他除身穿白色空手道袍，頭上亦戴有一個「復活兔」耳朵形狀的頭箍。警員在男子身上檢獲一把開信刀，以涉嫌藏有攻擊性武器將他拘捕。據悉警方懷疑男子有精神問題，遂召救護車將他送院檢驗。