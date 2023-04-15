苦主刷App排名賺佣遇騙　拆解詐騙6招　警﹕有此要求極可能是騙案

網上求職騙案猖獗，《香港01》先後接獲兩名苦主求助，指懷疑自己墮進刷高App排名賺佣金的騙局，分別損失4.5萬元及7,700元。雖然兩人所使用的網站平台不一樣，但行騙手法如出一轍，《香港01》分析兩個個案，整合出騙徒6招行騙技巧，可見詐騙手法環環相扣，騙徒更懷疑偽造文件以提高可信性，令人防不勝防。警方亦曾分享類似的行騙手法，並提醒如被要求墊支費用或保證金，極可能是騙案。



一﹕冒認知名國際招聘公司職員

身在日本工作的張小姐（化名）3月26日接獲一名陌生人透過WhatsApp聯絡，電話國際區號為「+7」，顯示來自「哈薩克」。對方自稱是一間國際招聘公司的職員，從資料庫取得事主資料，指可以提供工作機會，但受聘者需年滿22歲及持有香港銀行戶口以供薪酬之用。

二﹕報稱回報豐厚利誘入局

由於事主過往曾在該間獵頭公司填交個人資料，故對對方身份沒起疑心，遂回覆對工作感興趣，翌日便接獲「負責人」的WhatsApp短訊，解釋工作細節，聲稱聘請「online data optimizers（數據優化員）」，透過點擊連結推高應用程式的排名，以賺取佣金。工作時間自由，每日只需要完成兩組應用程式的優化，連績5日工作可賺取2,500港元，30日更可賺得2.1萬元。

三﹕工作簡單「撳制」賺佣金

「負責人」其後向事主發出一個懷疑虛假連結，登入戶口及完成教學後，事主會賺取到300元以作開啟任務的資金。任務要求事主接連點擊一個應用程式的連結40次，以賺得所投入資金的0.25%回報，完成任務後便能取回投入的資金及佣金，連本帶利存於事主的戶口內，作為開始下個任務資金。

四﹕獲邀入工作者群組結識朋友

事主亦獲邀加入「志同道合」的工作群組中，成員互相分享工作成果，部分成員更看似在現實世界互相認識，會一同外出消遣，更有成員主動私下與事主聯絡，對方自稱是家庭主婦，對事主噓寒問暖，關心她的日常生活。雙方以英文交流，會講電話及互傳照片，令事主放下戒心，更視之為朋友。

戶口忽然變負9萬，即事主需要存入9萬元以解除戶口凍結並完成任務，最終她懷疑自己受騙，未有匯款。（受訪者提供）

五﹕表現理想獲嘉許升級賺更多

事主由3月26日起開始工作，一周內完成逾400次點擊任務，佣金由起初以毫子計算，大多數則可賺取數元。後來事主因「表現理想」獲嘉許升級，開始任務所需的資金變大，可賺取的佣金回報比率亦隨之提高，至3月29日其中兩個任務的回報為約100至200多元。

沒料到一次進行任務期間，當她點擊連結至第39次時，戶口金額忽然變得負數並被凍結。她向「客服」追問後，獲回覆需要向戶口投入資金，令戶口歸零才可以重啟任務，完成任務便可全數取回所有款項。此情況重覆4至5次，事主起初不虞有詐先後入錢，合共約4.5萬元，群組成員亦會不斷鼓勵事主完成工作，而該名主婦朋友亦會主動「借錢」幫她重啟任務。惟後來戶口忽然變成約9萬元負數，金額龐大，事主始驚覺懷疑受騙並停止工作，而該名主婦朋友多次施壓要求事主還款。事主事後追問國際招聘公司職員的身份，但對方已失聯，對訊息不讀不回。

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六﹕疑偽造公司文件 冒公司註冊處牌照信

另一名苦主遇騙經過雷同，接獲一名自稱招聘網站的人事部職員聯絡及提供工作機會，對方電話國際區號為+84，顯示來自「越南」。及後再有負責人聯絡事主，訛稱該工作「非技術性，毋須工作經驗，只要有可上網的裝置便能受僱」。對方有解釋透過WhatsApp此種非官方渠道聯絡的原因，「這不是正式工作機會，因公司設有邀請計劃，如果我邀請你加入便可獲介紹費，因此我以此種方式與你聯絡」。

事主透過對方提供一個懷疑虛假網頁連結（tintashapp.works）開啟帳戶，每次工作須入錢300元，完成工作後便會連本帶利退回。頭三次事主都有轉帳，但第四次時起疑心，於是藉詞稱沒有錢，並要求公司會退還之前的款項，但對方拒絕並游說事主向友人借款入數。最終事主損失約7,700元，並考慮報警求助。

事主事後要求負責人提供公司在港註冊的證明，對方先聲稱公司總部設於美國，在港只有線上服務，後來又向事主傳送一張懷疑由公司註冊處發出的牌照信，上面列有公司名稱、地址。（受訪者提供）

事主事後要求負責人提供公司在港註冊的證明，對方先聲稱公司總部設於美國，在港只有線上服務，後來又向事主傳送一張聲稱由公司註冊處發出的牌照文件，上面列有公司名稱、地址，指公司獲批在港經營信托或公司服務業務。《香港01》根據該張牌照文件向財庫局查詢，局方回覆指，根據公司註冊處記錄，並無一間名為「Tintash香港在線優化有限公司」或「Tintash Hong Kong Online Optimization Limited」的公司根據《公司條例》（第622章）在香港成立或註冊。上述公司亦不是信託或公司服務持牌人。局方呼籲，如果市民懷疑受騙，請盡快聯絡警方。

《香港01》記者亦曾到牌照文件上註明、位於觀塘開源道駱駝漆大廈一期的地址查看，發現單位劏成多個工作室房間，地下及單位的水牌均沒有該公司名稱，有在上址經營到會生意約6年的負責人透露，不曾聽過有數據數碼科技公司在上址營運。 同時，記者利用警方的「防騙視伏APP」，輸入涉事網址後，發現與詐騙舉報有關。

翻查懷疑遭冒認的Tintash官方網站，公司成立於2007年，沒在香港設辦公室。該公司亦於3月31日發出「欺詐免責聲明」，表明Tintash所有通信只會來自可驗證的Tintash來源、電話號碼或電子郵件地址。tintash.com和 tintash.no是唯一代表其公司的網址，呼籲用戶如果收到來自類似網站任何資訊，立即報警求助，切勿與對方分享任何信息。同時該公司強調，不會負責任何假冒行為導致的任何損失。

《香港01》亦已就上述兩名苦主的事件，向兩間公司查詢。

警方發文分享同類騙案，呼籲市民留意六點免中招。（反詐騙協調中心網頁）

警方發文分享同類騙案 呼籲市民留意六點免中招

警方反詐騙協調中心亦曾發文，分享此類網上求職騙案的手法，指有受害人收到招聘短訊，聲稱「無需工作經驗，不拘學歷，便能輕鬆賺取高額佣金」。受害人表示有興趣後，騙徒向受害人發出一封偽冒一家名爲visual data公司的授權信。受害人誤信騙徒為該公司職員，便接受聘請。

隨後，騙徒向受害人發出一條偽冒該公司網頁的虛假連結https://www.visualdata.top/index/user/login.html，要求受害人點擊連結並註冊帳戶，然後在該網頁裡執行生產數據任務(create data)，任務期間需要將錢存入指定的銀行賬戶。騙徒聲稱受害人成功生產45個數據後，便能取回投入的資金及佣金。

受害人因此將港幣19,000元匯到騙徒指定的銀行賬戶，其後聯絡由騙徒假冒的客服，要求退回其投入的資金及賺取的佣金。但騙徒用不同藉口拒絕，並失去聯絡。

警方呼籲



１）若招聘短訊聲稱能夠協助「搵快錢」，不需任何技能便有優厚報酬，應加倍小心。

２）若招聘短訊並没有交代其公司資料，或只留下社交媒體或即時通訊軟件帳號作聯絡，便須加倍留神。

３）若招聘短訊中有公司資料，應了解公司背景及業務性質。

４）如被要求墊支費用或保證金，或招聘以「刷單員」、「下單員」、「數據生產員」或「點讚員」等作招徠，這極可能是騙案。

５）提醒身邊親友提防受騙。

６）懷疑受騙，應致電「防騙易18222」熱線查詢。