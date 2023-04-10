火炭兩車相撞　私家車捱撞翻轉　司機為警務處前副處長馮兆元

火炭今午（10日）發生一宗交通意外，一名姓馮72歲男司機，駕駛一輛灰色私家車駛至火炭路與大埔公路沙田段支路交界的十字路口時，遭另一輛白色私家車撞向車身，繼而四輪朝天。據了解，該名72歲姓馮男司機為警務處前副處長馮兆元。

車禍發生後，馮兆元與同車73歲姓葉妻子一度被困，其後自行脫困，幸僅受輕傷送威爾斯親王醫院治理。據了解，當時懷疑是白色私家車司機「睇錯燈」駛出路口，撞上馮兆元所駕駛的灰色私家車。



據了解，車禍中被撞至四輪朝天的私家車，司機為警務處前副處長馮兆元。（《警聲》圖片）

馮兆元於1972年加入警隊，至2008年1月7日退休，由其後出任警務處處長的時任行動處處長曾偉雄接任。馮兆元任職警隊期間，曾擔任前線工作，其後逐步晉身管理層。警隊刊物《警聲》曾報道，他在1982年出任總督察時，曾帶領下屬與涉及偷車搶警槍案的前解放軍軍人駁火，其後擊中前軍人的手部，疑犯最終投降，當時馮兆元在交火期間，更有子彈在其臉上擦過，幸他只是擦傷流血。

馮兆元亦曾擔任刑事職務工作近18年。他退休前夕，於2007年11月接受《警聲》訪問，表示副處長（管理）職位代表其事業的頂峰，他知道自己的每一個決定對警隊及個別人員都有影響，所以在任約5年期間一直戰戰競競地工作，希望可以為警隊及人員謀福利。

有車cam片段拍得今午車禍經過，顯示沿火炭路行駛的白色私家車，在大埔公路沙田段支路交界的十字路口，撞到沿支路轉入源禾路的深色私家車，深色私家車隨即被撞至四輪朝天。附近目擊事發經過的司機見狀質疑有車涉衝紅燈，他將車輛駛前，經過十字路口後，與另一私家車的司機落車協助報警及拯救傷者。

涉事私家車撞至四輪朝天。（網上圖片）