美容公司La Raine 4店突全結業　員工被拖薪　約300客人受影響

美容公司La Raine 4間分店昨日（13日）起突然全線結業，至少8名員工被拖欠薪金，到勞工處求助。有員工今日（14日）向《香港01》指，公司老闆昨日上午8時在公司WhatsApp群組發訊息，指現時經營困難，公司面臨資不抵債的困境，故決定停止業務，並叫員工去勞工處處理欠薪事宜。該員工指，昨日回分店執拾個人物品時，發現分店內的電話、美容產品、客戶資料及文件已被人取走；估計約200至300名已付款購買療程的客人受影響。《香港01》正向勞工處、海關及消委會查詢事件。



今日記者到La Raine位於鰂魚涌康怡廣場的分店了解情況，但該店拉上大閘，店內烏燈黑火。（黃偉民攝）

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La Raine的員工王小姐（化名）指，分店平日於上午11時營業，但昨日（13日）上午8時，老闆黃先生卻在公司的WhatsApp群組發出一則訊息：「現在經營環境困難，公司面臨資不抵債，在沒有任何新資金注入的情況下，公司沒有能力繼續運作，即日停止業務，多謝各員工過往努力和支持，公司在沒有選擇的情況下作出停業決定，各員工可向勞力（工）處求助處理有關欠薪事宜。」

由於事出突然，員工即時聯絡老闆了解詳情及追討欠薪，然而老闆及老闆娘的手機卻一直無法打通，兩夫婦如同「失蹤」。多名員工無奈之下，唯有返回各分店執拾個人物品，結果發現分店內的電話、美容產品、客戶資料及文件已被人取走，懷疑有人早已有心部署。

王小姐坦言，今年公司已多次拖糧，1月及2月又曾開「空頭支票」支薪，員工私下議論紛紛，擔心公司有財政危險。惟老闆早前又購買多部新機作培訓，員工遂相信對方仍有意經營。直至本月2日，老闆突然用2小時向員工講授銷售技巧，要求員工「Sell客」追數。王小姐坦言，公司之前未曾有過這類「銷售技巧會」，故員工也感到奇怪，其後有全職及兼職員工遞信辭職。王小姐現時被拖欠約7000元薪金，昨日一眾員工亦已到勞工處登記。

王小姐估計，現時有200至300名已付款購買療程的客人受影響，但由於客戶資料及各分店的電話已被人取走、公司寫字樓曾未有開門，故現時無法通知客人。以她所知，4月12日有一名客人經員工介紹，購買了4000元的療程，昨日該員工已告知客人結業的消息，對方亦已報警求助。亦有網民今日於La Raine社交平台專頁留言，指無法致電分店電話，要求公司交代是否結業及後續安排。

今日記者先後到La Raine位於鰂魚涌、鑽石山、油塘等多間分店了解情況，但分店均拉上大閘，康怡廣場分店閘上貼有「盤點及內部裝修，暫停營業」的字條，店內烏燈黑火；荷里活廣場分店同樣沒有營業，貼有告示指「盤點裝修，暫停營業」；記者其後再到其沙田的寫字樓，但該單位重門深鎖，附近商戶指La Raine的寫字樓長期未有開門。記者隨後再致電各分店電話、老闆黃生及老闆娘的電話查詢，均無人接聽。《香港01》正向勞工處、海關及消委會查詢事件。