CCTV直擊｜7刀煞闖酒吧狂劈　男子遭斬至瞓地　女伴飛身阻攔

《香港01》取得一段酒吧內斬人的閉路電視影片，顯示於本周二（11日）清晨約5時39分，當時近吧檯的兩張檯坐滿多名男女。其間，他們突然望向店門位置，隨即有7名大漢持刀闖入，眾人見狀大驚，紛紛走避。惡煞取起桌上物品擲向男事主的身上，並揮刀狂斬，男事主不敵捱斬倒地，其女伴一直嘗試上前阻攔，但其他人因擔心她的安危，用力將她扯走。刀手逞兇後準備離開之際，其中一人又回頭揮刀，女伴不忍男事主再被斬，掙脫友人後飛身撲出阻攔。最終群煞掃檯掟凳，大肆搗亂後離去。



男事主女伴嘗試上前幫忙，被同行友人阻止。（讀者提供影片截圖）

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翻查資料，元朗本周二（11日）曾發生一宗傷人案。姓李傷者（31歲）是教育路71至79號地下一間酒吧侍應，據悉有黑幫「14K」背景。事發當日清晨約5時44分，據了解因為酒吧新開張，他與酒吧老闆和朋友等在酒吧打烊後通宵慶祝。其時6至7名身穿黑色衫褲的男子，衝入酒吧斬傷李男，然後分乘3輛私家車逃去。李男無從走避，身體多處中刀，包括左邊背、肩膊、前臂及前額等均有刀傷，清醒送往屯門醫院治理。

警方接報後採取行動，同日晚上拘捕3名男子（38至40歲）涉嫌「有意圖而傷人」，全部無業，有黑幫和勝和背景，案件由元朗警區反三合會行動組第二隊調查，不排除再有人被捕。據了解，事主報稱無欠債，較早前曾與人因酒吧噪音及眼神問題起爭執，未知是否與案有關。