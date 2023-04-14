警深水埗搗雜貨店毒品倉　檢850萬元大麻草海洛英　拘越南7人幫

警方在深水埗楓樹街一間地舖雜貨店，搗破一個毒品儲存倉庫，檢獲總市值約850萬元的懷疑大麻草及海洛英，以涉嫌販毒拘捕7名越南籍無業男女，年齡介乎29至58歲，其中6人持「行街紙」，餘下一名女子懷疑非法入境，全部正被扣留調查，警方不排除有更多人被捕。



警方進行代號「豐譽」行動，搗破深水埗楓樹街一個以地舖雜貨店作掩飾的毒品儲存倉庫，檢獲市值約850萬元的懷疑大麻草及海洛英。（陳浩然攝）

西九龍總區毒品刑事總督察林婉玲表示，西九龍總區特別職務隊根據情報收集及分析，鎖定一個非華裔人士組成的販毒團伙，相信他們利用地舖雜貨店作掩飾儲存毒品，售予西九龍區的毒販。警員昨午（13日）到深水埗楓樹街目標店舖埋伏，其間發現其中一名非華裔男子截停一輛的士，將兩個發泡膠箱搬上車，警員隨即上前截停該名男子及其同黨。經搜查後，警方在該兩個發泡膠箱內，發現32袋茶葉包裝，袋內共有23公斤懷疑大麻草。

警員之後持法庭手令，搜查涉案店舖及對出位置的發泡膠箱和雜物，在其中一個發泡膠箱內發現11個米袋，內藏4.2公斤懷疑海洛英；另在雜物當中檢獲一本數簿及13萬港元現金。

林婉玲表示，部分檢獲的茶葉包裝內確實裝有茶葉，另一些則為以茶葉袋作真空包裝的懷疑大麻草，估計販毒團伙用茶葉包裝或雜貨米袋收藏毒品，意圖增加警方調查難度。

她相信今次行動已成功堵截毒品流出市面，正追查毒品來源及流向，並正追尋涉案雜貨店的越南籍女佔用人，不排除稍後有更多人被捕。