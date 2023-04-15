網傳新娘潭非法賽車　最少兩車疑拆牌鬥車　20歲男涉5罪被捕

近日網上流傳多段影片，有人在新娘潭及鹿頸一帶進行非法賽車，有片段拍得3輛私家車緊貼追逐，過彎時亦未見減速，有車輛更一度橫越雙白線；另一段片段則拍得兩車輛疑似拆走車牌鬥車，行徑囂張。附近有多人圍觀吶喊助威，更舉起手機錄低賽車奔馳一刻。網上又流傳對話截圖，指有車手疑與對方「賭牌簿」，輸家需轉讓愛車予對方。



警方表示，留意到網上流傳影片，經調查後相信在周三（12日）凌晨發生，並於今日（15日）凌晨採取執法行動，在上水區拘捕一名20歲本地男子涉嫌5罪，包括「非法賽車」、「危險駕駛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛沒有第三者保險的車輛」及「駕駛未獲發牌照的車輛」，不排除會有更多人被捕。



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警方指，留意到4月12日在網上流傳的相關片段，顯示最少兩輛私家車懷疑在沒有展示車輛登記號碼的情況下，於新娘潭一帶進行非法賽車。此行為嚴重危害其他道路使用者安全。新界北總區交通部執行及管制組特遣隊人員接手調查案件。

初步調查顯示，事件發生於12日凌晨時份，警方今日凌晨採取行動，在上水區拘捕一名20歲本地男子，涉嫌「非法賽車」、「危險駕駛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛沒有第三者保險的車輛」及「駕駛未獲發牌照的車輛」。警員已將懷疑與案有關的私家車拖往大欖涌汽車扣留中心作進一步檢驗。被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息。警方呼籲各駕駛人士，非法賽車是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。