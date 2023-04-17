稻香酒樓塌假天花｜屋宇署發勘測令命業主交修葺方案　酒樓暫停業

粉嶺碧湖商場稻香酒樓發生冧天花意外。今日（17日）早上正值早茶時段，一幅約8米長、2米濶的假天花突然場下，石屎碎片散落，嚇到多名長者食客慌忙結賬，其中更有「老友記」用扶手架狼狽離開，事件中無人受傷，警方和消防到場封鎖調查。

接獲消防處通知的屋宇署表示，將根據《建築物條例》向有關業主發出勘測令，要求其委任認可人士勘測該石屎樓板，並提交勘測報告及修葺方案，繼續密切跟進此個案，確保有關勘測令獲得適當跟進。

稻香集團則指，公司所有裝修工程必定經過專業工程人員設計及驗收完工，事故原因尚在調查中，為了確保公眾安全，酒樓暫停營業，待檢查結果確定後才恢復正常運作，公司將配合政府有關部門的調查，全力支持業主方相關的維修工作。



食客中不乏長者，事故後匆匆離開。（facebook「北區之友」）

屋宇署發言人表示，署方今日（17日）早上接獲消防處通知，指粉嶺碧湖商場地下一間酒樓有假天花塌下，隨即派員視察，發現該酒樓的天花樓板有石屎剝落導致假天花塌下，但整體樓宇結構沒有明顯危險，將根據《建築物條例》向有關業主發出勘測令，要求其委任認可人士勘測該石屎樓板，並提交勘測報告及修葺方案。

署方亦已即時要求有關物業的業主代表和物業管理公司採取補救行動，有關物業管理公司已圍封涉事範圍，該酒樓亦已暫停營業，屋宇署會繼續密切跟進此個案，確保有關勘測令獲得適當跟進。

屋宇署發言人強調，業主必須對其物業的樓宇安全和維修保養負上責任，並安排定期檢查及作出適時維修。政府會向業主提供協助和支援，並對失修樓宇採取執法行動，以確保公眾安全。

有食客離開前不忘拍攝。（facebook「北區之友」）

稻香集團回覆《香港01》查詢時表示，今日（17日）上午8時許，酒樓現場員工突然聽到巨大聲響，見到天花有兩塊石屎掉落，員工機警應變，即時疏散顧客並通知物業管理處，隨後再有大塊的石屎掉落，然後有假天花墮下，幸並無造成任何人員傷亡。集團稱一向重視構建物的安全，所有裝修工程必定經過專業工程人員設計及驗收完工，事故原因尚在調查中，為確保公眾安全，酒樓暫停營業，待檢查結果確定後才恢復正常運作，公司對事件十分重視，將積極配合政府有關部門的調查，並將全力支持業主方相關的維修工作，期望能再為顧客提供安全優質的環境及用餐體驗。

巨型假天花塌下壓到一餐枱。（facebook「北區之友」）

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今日（17日）早上9時10分，粉嶺一鳴路15號碧湖商場地下稻香酒樓，一幅約8米乘兩米的假天花突然塌下，壓住枱櫈。在場有不少茶客，大部份是長者，他們聞巨響紛紛失聲呼叫，幸事件中無人受傷，各人匆匆結賬離開，亦有人用手機拍攝。

網上圖片所見，假天花一端疑折斷塌下壓住餐枱，露出大量電線；該枱面還有杯碗未執拾。網上影片顯示，有男食客大叫：「走啦、走啦！」網民紛紛留言，有人感嘆「好彩全部人都沒事」替在場食客抹一把汗。

酒樓隨即協助食客離開，並拉起圍板，貼告示稱今天暫停營業；警方及消防接報到場，酒樓管理層派代表了解情況。現場所見，假天花塌下露出電線和光管，地面有石屎碎，最大一塊約30厘米乘30厘米。