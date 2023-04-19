珍惜生命｜藍田情侶疑債務困擾燒炭亡　鄰居形容死者「斯斯文文」

藍田平田邨平信樓一對情侶疑受債務困擾，雙雙燒炭身亡。涉事單位外牆有被淋油痕跡，廚房亦有炭迹。鄰居形容死者「斯斯文文咁」，不太相熟，應該只有二人住於涉事單位。



一對34歲情侶，昨晚（18日）近9時半被揭發倒斃於藍田平田邨平信樓一個單位房間。廚房有兩盤燒過的炭，警方將案列作「自殺」，在現場檢獲遺書。初步調查相信任職運輸散工的男死者欠債，或因此自尋短見，女友相伴。

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