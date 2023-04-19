8店涉售冒牌香水化妝品　包括名牌Chanel和Gucci　海關拘10人

香水和化妝品是不少女士的日常用品，有歹徒覤準「商機」售賣冒牌貨，海關今日（19日）在全港多處展開執法行動，搜查全港8間店舖及一個貨倉，檢獲約2,000件冒牌香水、護膚化妝品和首飾，市值24萬元，當場拘捕10人。

根據海關展示證物，涉案冒牌貨品包括Chanel、LV、Gucci、Armani、L'Interdit Givenchy等各大名牌。



海關版權及商標調查科高級調查主任周凱文交代案情指，部門早前接獲舉報，懷疑有店舖售賣冒牌香水，經深入調查和獲得商標持有人協助，今日（19日）前往8間位於藍田、深水埗、葵涌、荃灣和沙田的店舖，以及長沙灣一個用作儲存倉庫的工廈單位，總共檢獲約2,000件冒牌貨物，包括香水、護膚化妝品和首飾，市值24萬元。

關員以涉嫌違反《商品說明條例》拘捕10人。（黃廸雯攝）

關員以涉嫌違反《商品說明條例》拘捕2男8女，年齡介乎19至57歲，分別是兩名店舖負責人和8名員工，並將他們押至北角海關總部扣查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

周凱文指出，檢獲的證物大多是香水和護膚化妝品，由於直接用在皮膚上，品質安全至關重要，因此證物將交政府化驗所進行化驗，以確定有否有害物質，海關會繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊各類售賣冒牌物品活動，提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢，商戶在採購物品時亦應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

海關版權及商標調查科高級調查主任周凱文交代案情。（黃廸雯攝）

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年，市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑侵權活動。