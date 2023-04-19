西貢公路小巴撞斃過路婦　司機扭軚閃避剷路壆

西貢發生嚴重交通意外。今晚（19日）7時27分，警方接報一輛小巴沿西貢公路，往西貢市中心方向行駛，駛至匡湖居對開時，撞倒一名女途人。年約59歲姓麥女傷者左邊身軀受傷，昏迷倒卧馬路，其後由救護車送往將軍澳醫院搶救，延至晚上8時59分不治。



現場消息指，女途人事發時從路邊右側橫過馬路，65歲姓陳小巴司機見狀扭左軚閃避，剷上行人路路壆，惟仍然收掣不及，右邊車頭將女子撞飛數米。小巴車頭擋風玻璃呈蜘蛛網狀，現場留下一道煞車痕。傷者隨身物品散落地上。司機酒精呼氣測試為零度，警員在場測距蒐證，調查意外經過。運輸署表示，因應交通意外，西貢公路近匡湖居的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。

警方表示，正調查4月19日晚上在西貢發生的一宗致命交通意外，意外中一名58歲女子死亡。晚上7時27分，一名65歲男子駕駛一輛小巴沿西貢公路往西貢方向行駛，當駛至近西貢公路380號時，據報撞倒該名正在過路的58歲女子。該名女子身體多處受傷，昏迷被送往將軍澳醫院治理，於晚上8時59分被證實死亡。 該名司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，現正被扣留調查。東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人士如目睹意外發生經過或有任何相關資料提供，請致電3661-0262與調查人員聯絡。

一輛小巴沿西貢公路，駛至匡湖居對開時，撞倒一名女途人，傷者重傷昏迷。（網上相片）