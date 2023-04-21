扮外賣員揸電單車派貨　中年情侶涉販毒被捕　警檢近千萬元毒品

一對中年情侶在油麻地租用兩個單位做毒品倉庫，其中男子穿著外賣員制服，並將毒品放在外賣袋內，扮成外賣員掩人耳目，駕駛電單車四出派貨。警方昨日（20日）突擊搜查，在單位內及電單車上共檢獲值939萬元的毒品，包括可卡因、大麻、「K仔」及冰毒，當場拘捕涉案男女。



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油尖警區特別職務隊第二隊高級督察陳俊樺講述案情稱，警方根據情報分析及深入調查，懷疑毒販在油麻地新填地街一幢大廈，租用兩個同層的單位闢作毒品倉庫，以供應西九龍區市場。昨日（20日）凌晨1時，警方持法庭搜查令，突擊搜查該兩個單位，結果搜出一批毒品，包括5.85公斤海洛英、2.45公斤可卡因、3.61公斤冰毒、655克K仔、21克大麻及毒品包裝工具。另外，又在男疑犯的電單車上檢獲少量海洛英、可卡因及冰毒，所有毒品共重13公斤，市值939萬元。

被捕男女分別48歲及49歲，報稱無業及侍應，為情侶關係，他們涉嫌販運危險藥物被捕，其中男子有黑社會背景，他駕駛的電單車是失車及掛上另一部車的車牌，他同時涉嫌車輛盜竊及行使虛假文書被捕。

疑犯用外賣袋擺放毒品，扮成外賣員掩人耳目。（香港01圖片）

警方指出，他們於上月租用該兩個單位，男疑犯穿著外賣員制服，將毒品放在外賣袋內，扮成外賣員，駕駛電單車四出派貨。警方相信今次已成功堵截毒品流入市面，並打擊三合會收入來源。

警方呼籲，市民可留意住所附近有否可疑氣味傳出，大廈保安員亦要留意外賣員是否形迹可疑，確實拿飯盒送外賣。