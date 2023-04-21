海關機場截墨西哥抵港熱成型機　揭內藏45公斤冰毒　市值$2,850萬

海關人員經過情報分析及深入調查，於上周日（16日）在機場鎖定一批由墨西哥來港再轉運澳洲、報稱載有一部340公斤熱成型機的貨物，並發現產品型號根本不存在，而且機底有厚身的金屬組件，相當可疑。關員最終拆下金屬組件，發現內藏有45公斤冰毒，價值約2,850萬元。



海關機場科空運貨物第三組署理高級督察余鳳文表示，4月16日凌晨時份，機場科海關人員查驗一票由墨西哥抵港再轉運澳洲、報稱為340公斤熱成型機的空運貨物。關員開驗時，發現貨物提供的資料異常地少，例如沒有提供產物說明書及發票，裝箱資料亦相對簡單及粗疏。關員嘗試在網上搜尋清單上的產品型號，卻發現相關型號並不存在。

另外，關員在檢貨時，發現機件雖然看似全新，但包裝欠缺保護性，僅用膠紙包裹，沒有基本的發泡膠及紙皮箱。同時，關員發現熱成型機的組件由多個不同牌子組裝而成，亦沒有在機身找到機器所屬牌子名稱，引起關員懷疑。

及後，關員在固定X光車輛檢查系統中，發現X光影像有可疑，例如機器下半部分有厚身的金屬組件，在X光影像中呈現兩種不同顏色的影像，代表兩種不同的物質，相信不法分子是想利同高密度金屬，企圖令關員無法看清X光影像。關員遂拆開組件檢查，拆下機底三層鐵板和鋁板後，檢獲45公斤懷疑冰毒，估計市值約2,850萬元，並將案件交由海關毒品調查科作跟進調查。

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機場科空運貨物第三組署理高級督察余鳳文（左）和海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任梁國威（右）交代案情。（黃偉民攝）

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任梁國威總括了今年1月至3月所偵破的毒品案件及檢獲的毒品數目。他指，今年第一季海關共有225宗毒品案件，對比上年同期的157宗，增加了43%；而在檢獲毒品數目，今年首季共檢獲1363公斤，比起上年同期1959公斤，減少了30%。

今年第一季的冰毒案件中，共檢獲383公斤，比上年同期811公斤，共下跌了53%；由於在去年首季曾有一宗涉及檢獲700公斤冰毒案件，故抽出該案件，對比今年第一季及去年同期111公斤，今年上升了2.5倍。

他相信，數字反映了販毒集團犯案手法有所轉變。今年年初，世界各地逐漸通關，國際物流鏈回復正常，販毒集團藉此轉變販毒模式，以增加販毒次數及減少每次販毒涉及的毒品數量，從而減低他們被海關人員偵破販毒活動所帶來的損失。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。