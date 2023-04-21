網店賣熊型積木公仔　收訂後遲遲不出貨及退款　海關拘31歲男

海關早前接獲多宗舉報，指一間網上玩具零售商涉嫌於網上銷售知名熊型積木公仔時，在接受客人付款預訂貨品後，未能於指定日期或合理時間內向客人供應訂購的貨品，亦沒有安排任何退款。

經調查後，海關人員昨日（20日）拘捕一名31歲的懷疑涉案男網店負責人，涉嫌在網上售賣模型玩具時不當地接受付款，違反《商品說明條例》。



網上玩具零售商售賣知名熊型積木公仔，收訂後不出貨。（資料圖片）

海關表示，一向相當關注涉及網購的違規行為，並致力打擊網上不良營商手法，以保障消費者權益。根據《商品說明條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。

海關呼籲商戶遵守《條例》的規定。商戶如不肯定有能力在指定或合理的時間內提供合適的產品或服務時，不應收取消費者預付費用。消費者於購買熱賣產品前，應留意有關產品的供應量和供應期，包括由品牌方作出之公布，以作參考。消費者亦應考慮向商譽良好之商戶訂購產品；於購買產品後，應保留交易文件如通訊對話紀錄、貨款轉賬收據等，以便日後有需要作出投訴時有所依據。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。