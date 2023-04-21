海關截近半億海洛英拘4男　用咖啡粉作掩飾　租觀塘工廈儲毒

海關周四（20日）偵破一宗近半億毒品案，販毒集團用咖啡粉掩飾毒品。集團更在觀塘工廠大廈租用單位，準備儲存大批海洛英，供應東九龍市場。未料海關截足先登，早在機場截查該批毒品，留意到包裝上有破綻，以及貨物報稱重量不相符，搜獲53公斤懷疑海洛英，市值高達4900萬港元。海關拘捕2名南亞裔男子及兩名本地男子。



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海關周四（20日）偵破一宗近半億毒品案。（陳浩然攝）

咖啡粉包裝現剪開再縫合的痕跡 重量與報稱不相符

香港海關機場課人員昨日（20日）透過情報交換及風險管理下，查驗3箱報稱為咖啡粉的抵港空運貨物。人員察覺到咖啡粉包裝有可疑，包裝一側有剪開、再用熱熔機縫合的痕跡，而且貨物實際重量與報稱重量不相符，有15%的差異。海關人員仔細查驗後，搜出53公斤懷疑海洛英，市值達4900萬港元。海關當場拘捕一名36歲外籍司機。

海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官張廣達表示，有關咖啡粉包裝與市面上的產品相似，惟咖啡粉容易受潮，包裝現重新縫合痕跡；而且一般零售咖啡粉貨物重量，不應有太大差異，以上破綻均引起海關懷疑。

販毒集團租觀塘工廈作儲存倉 仍在籌備階段被海關搗破

毒品調查科接手跟進，於同日晚上在九龍城區進行監控遞送行動，拘捕一名39歲外籍男子，他為該批貨物的入口公司負責人。海關其後再鎖定一名真正收件人，於翌日（21日）在觀塘區一工廠大廈，拘捕一名21歲本地男子及一名43歲物流運輸男司機。

海關相信，21歲被捕男早前剛租用大廈單位，涉嫌準備用作儲存營運販毒用途，正在籌備階段，以供應毒品予東九龍區。未料海關截足先登，搗截大批毒品流入本港。