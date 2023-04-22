大坑東幼校虐兒風波震驚在校家長　四級別家長發聯署聲明撐學校

石硤尾香港基督教服務處大坑東幼兒學校近日捲入虐兒風波，有媽媽於家長群組控訴其3歲女兒「下體流血」、「老師打佢」及「驚返學」，並就事件報警。消息指，學校及警方翻看「天眼」後，未見教職員有可疑行為，不排除涉事女童自己抓傷。

昨傍晚（21日）至今日（22日），該校的K1、K2、K3級別，連同涉事女童所在的PN級別，全校4個級別的家長發出聯署聲明力撐學校。其中一名家長代表會成員向《香港01》強調，該校教師「好有愛心，好錫小朋友」，冀盡快釐清真相，還學校清譽。事件亦引起社會極大關注，有網民呼籲不要「跟車太貼」；亦有網民指明白涉事家長心情，報警無可厚非。



涉事香港基督教服務處大坑東幼兒學校的PN、K1、K2、K3班家長及家長代表小組發出聯署聲明支持學校，希望盡快釐清真相，還學校清譽。（讀者黃女士提供 / 網上圖片）

該校家長代表會成員黃女士表示，其就讀K2的5歲女兒，自入讀該校以來均十分喜歡上學，認為校方對學生關懷備至，體貼入微，「老師好有愛心，好錫小朋友！」又指該校為幼兒學校，教職員因為照顧學童，有時亦需長時間工作，「朝8晚8，家長遲嚟接學生都會幫手照顧，手指𠝹親少少都會好緊張！」

虐兒風波於學校家長群組傳開後，黃女士指不少家長均十分激動，認為「根本冇可能！」故經商討後，除了涉事女童所在的N班級別家長外，其餘三級包括K1、K2、K3的家長以及有8名代表的家長代表小組，決定發出聯署聲明支持學校。黃女士指，有關群組內約有8至9成家長，沒有人反對才發出聲明。

黃女士續稱，涉事家長並不在群組內，她亦不認識該名家長，但經初步了解後，得悉涉事女童為N班的插班生，認為「新環境唔鍾意返學都唔出奇。」有關家長則從未參與學校活動，鮮有露面，故其他家長亦不認識她。黃女士希望有關家長應先向校方了解清楚來龍去脈，亦促請警方及相關部門深入調查，釐清真相，還學校清譽。

家長聯署聲明其後亦在網上傳開，引發熱議。有人認為「呢單野唔夠膽跟車太貼。」亦有網民明白涉事家長心情，報警亦無可厚非，「當時小朋友下體流血，點知係咪性侵，要報警先可以驗傷取證，仲要取證有時效性，父母報警好合理。」

涉事香港基督教服務處大坑東幼兒學校表示高度關注事件，又指翻查當日閉路電視後，並未發現教職人員有任何可疑行為。（梁偉權攝）

相關風波源於有媽媽在家長群組上表示，其就讀N班的3歲女兒放學後下體受傷，包括出現𠝹痕及滲血情況，並指女兒害怕上學及害怕老師，又稱「話老師打距（佢）」、「驚返學小朋友一定有d（啲）野，我好內疚無信距（佢）。」該媽媽就事件報警及通知社工。

涉事香港基督教服務處大坑東幼兒學校指，翻查閉路電視後並未發現教職人員有任何可疑行為，現積極與家長、警方及各部門保持密切聯絡。警方則表示，周三（19日）下午5時許接獲相關報案，案件列作「求警協助」處理，西九龍總區重案組正跟進案件。消息稱，警方經初步調查後，未見有其他人曾觸碰女童，初步相信事件不涉刑事成份，不排除女童近日「戒尿片」或痕癢而抓傷自己所，會進一步深入調查。