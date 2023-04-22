尖東中年漢疑醉倒馬路遭輾斃　瑪莎拉蒂司機涉拒吹波及危駕被捕

尖東發生奪命車禍。今日（22日）凌晨，一名54歲男子疑飲酒消遣後，貪方便棄用行人天橋，冒險橫越梳士巴利道7條行車線過對面海濱花園取回座駕。詎料他疑不勝酒力醉倒馬路中央，被一輛瑪莎拉蒂輾過，當場頭爆斃命。警方恰巧巡經揭發，立即封鎖現場調查，惟涉案巴基斯坦裔男司機渾身酒氣，擾攘多時仍不肯「吹波波」，事後涉嫌「未能提供呼氣樣本作測試」及「危險駕駛引致他人死亡」被捕。



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事發於凌晨約2時12分，西九龍交通巡邏隊巡經梳士巴利道近尖沙咀中心對開時，赫見一名男子倒臥於往紅磡方向馬路慢線，頭部嚴重受傷，當場證實死亡。警方在死者前方近20米處，發現一輛白色瑪莎拉蒂跑車停於路中。警方經初步調查後，相信事主因醉酒倒臥馬路中，其後被瑪莎拉蒂輾斃。該車42歲巴基斯坦裔男司機及同車男乘客沒有受傷，但司機擾攘多時仍不肯「吹波波」，事後涉嫌「未能提供呼氣樣本作測試」及「危險駕駛引致他人死亡」被捕；男乘客則獲准放行。

據了解，死者姓宋（54歲）。現場消息稱，他於尖東附近飲酒消遣後，打算前往尖沙咀海濱花園取回其停泊於路邊的福士七人車座駕，期間疑貪方便棄用行人天橋，冒險橫過7條行車線過對面取車，期間疑不勝酒力，醉倒馬路中央，結果被車輾斃；其銀包、車匙等個人物品亦四散一地。現場所見，死者座駕貼有馬會馬主的泊車證。

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警方表示，相信涉案私家車沿梳士巴利道駛至近麼地里交界時，輾過該名倒臥地上的54歲男事主，他現場被證實死亡。涉案司機則涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」及「未能提供呼氣樣本作測試」被捕，現正被扣留調查。西九龍總區交通部特別調查隊已接手跟進，並呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-9062與調查人員聯絡。

警員封鎖現場調查。（黃江奇攝）