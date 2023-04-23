深水灣泳灘七旬翁遇溺亡　游早泳習慣維持逾廿載　每日風雨不改

深水灣泳灘一名七旬泳客今晨（23日）被發現遇溺身亡。死者兒子黃先生對亡父遭遇感到意外，稱父親膝下有三子，向來身體健康，沒有暗病。父親早年任小巴司機，擅長各種泳式，50餘歲退休後，習慣每日清晨4時許，便出門駕車到深水灣泳灘游早泳，6時許便回家，持續20多年，除了天文台懸掛天氣警告信號的日子外，幾乎風雨不改。他續稱，他認識父親的泳友，當父親失去蹤影後，泳友有即時聯絡，並趕到深水灣泳灘。



泳客莫先生與死者相識近半載，指黃翁為游泳猛將，每朝駕車到深水灣泳灘游泳，一般下水近半小時後便離去。莫憶述，今早與其他泳友游泳後一同前往酒樓飲茶，期間接到泳友電話，指死者私家車仍停泊於附近停車場，並其電話無人接聽，遂與其他泳友趕到泳灘尋找黃翁身影。惟發現其個人物品仍在更衣室，懷疑他遇溺。莫續稱，死者多數在防鯊網外游泳，因水質較清澈。

事發於今（23日）早上8時57分，警方接報指，一名77歲黃姓男子於深水灣泳灘游早泳，惟失去蹤影，疑有人遇溺。消防蛙人、消防輪及直升機在附近海面進行搜索，至早上10時許，直升機於海洋公園對開海面岸邊發現黃翁，並送往至律敦治醫院搶救，惜告不治。

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