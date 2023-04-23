元朗六旬翁探親後獨騎單車失蹤 　被揭連人帶車墮排水溝亡

元朗六旬翁失蹤一夜後，被揭倒臥排水溝內不省人事，疑失救身亡。據了解，67歲死者王惠安昨日（22日）前往元朗大棠村探望兒子家人，下午時份獨自騎單車外出，此後便失去蹤影，家人擔心其安危，遂報警求助及於網上發尋人啟事。多部門派員展開聯合救援行動，直至凌晨1時許於黃泥涌村附近一排水溝內尋獲王男，懷疑他連人帶車墮進溝內，額頭受傷陷昏迷，當場證實不治。



據悉，王男生前患高血壓、糖尿病等長期病，需定期覆診，但沒有大病痛，生活能自理。他與妻子同住在香港仔。昨日下午約2時，他偕妻子到元朗大棠村探望兒子的家人，約半小時後，他向妻子稱要去附近騎單車，於是便獨自離去。惟至下午5時半，王妻無法聯繫丈夫，在附近四處尋人但無果，擔心其安危，遂在晚上約8時報警求助。警方接報後，於元朗市南地區一帶進行掃蕩，又到王男位於香港仔的住所家訪，但沒有發現。案件被歸類為「失蹤人士高風險」。

警務處、消防處及飛行服務隊的人員隨即展開聯合救援行動，救援人員於今日（23日）凌晨1時許，在黃泥涌村發現王男與單車一同跌在偏遠道路旁約1 米深的排水溝內，王男被發現時面部向下，左額頭有傷口，身體僵硬並陷入昏迷狀態。救護員到達後，於凌晨1時半證實王男死亡。警方經調查後，相信事件無可疑，在死者身上檢獲黑色單肩包，內有電話及個人財物，初步相信死者獨自騎車時，不慎連同腳踏車掉入排水溝，不省人事。