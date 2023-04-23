男子連闖逸東邨兩廈淋紅油　單位大閘牆身染紅　警洗樓拉人

東涌逸東邨兩座大廈分別發生「淋紅油」刑事毁壞案。警方今午（23日）近5時接報，逸東（一）邨雍逸樓一個單位遭人淋紅油。警方到場調查期間發現一名可疑人士走進祿逸樓，巡查期間發現一名可疑男子在祿逸樓另一單位淋紅油，當場將他拘捕。據悉他承認干犯雍逸樓及祿逸樓兩案。



東涌逸東邨祿逸樓一個低層單位遭人淋紅油。（林振華攝）

其中在祿逸樓，《香港01》記者現場所見，涉事單位鐵閘、大門、門鐘和門前地面位置均沾有大量紅色油迹，單位斜對面的牆壁、防煙門和地面同樣被潑上紅油，至於相鄰的另一單位則在門外地面染有小量紅油，鐵閘和大門幸未受波及。

被捕男子黑布蒙頭，由警員帶走，當時他身穿T恤、短褲並攜有一個斜孭袋，其中T恤多處、斜孭袋和男子腳上也沾有紅色油迹。警員檢走手提電話及懷疑用作盛載紅油的膠樽作證物調查。

消息稱，逸東邨近日發生多宗淋紅油案件，疑有人因借貸後未有依期還款，導致單位遭淋紅油破壞。大嶼山警區展開為期兩星期的反非法收數行動，反黑組人員聯同刑事支援組在區內多個遭淋紅油地點埋伏監視和加強地面巡查。至今午約5時，逸東邨雍逸樓發生淋紅油案件，探員留意下發現可疑人士登上祿逸樓，於是立即展開垂直巡邏，巡邏至低層樓層時，見一名男子手持紅油樽逃走，探員立即上前制服對方，並檢視附近單位，發現同層其中一個單位剛剛被人淋上紅油，於是拘捕該名男子。據悉警方調查後得知被捕男子承認與較早前另一宗發生在雍逸樓淋紅油案有關，他現正被扣查，警方繼續追查他是否與區內多宗淋紅油案有關。