上水便衣警抄牌引討論　警﹕法例無對人員衣著施加限制

網上日前流傳一段影片，一名站在軍裝警員身旁的便衣警員，列印出一張相信為定額罰款通知書，並放在一輛車輛車頭。事件引起網民討論，質疑便衣警員是否可以「抄牌」。警方今日回覆查詢指，任何警務人員包括香港輔助警察及交通督導員，可對違例車輛發出定額罰款定額通知書。法例並沒有對人員的衣著施加限制。而根據《警察通例》，便衣人員在與市民接觸及行使警察權力時，必須表明身分及出示委任證。



據了解，便衣警抄牌一事發生於上周四（20日）下午1時，上水軍裝巡邏小隊一行4人，包括便衣警員，乘坐警車於區內巡邏。當駛至上水石湖墟一帶，該處為違泊黑點，人員發現有私家車違泊阻街，遂下車執法。消息指，巡邏車經常會有便衣警員跟車，方便執行視察環境等工作，而事發時亦有軍裝警員在旁。

警方回覆查詢時表示，非常關注區內交通情況，並對交通違例事項，尤其涉及車輛違例停泊、嚴重阻塞及對道路使用者安全造成影響的情況，採取多方面的政策及進行嚴厲執法，旨在減少交通意外傷亡，減輕交通擠塞以及確保道路安全和交通暢通。

根據香港法例第237章，任何警務人員包括香港輔助警察及交通督導員，均可對違反香港法例第237章內交通違例事項的車輛，發出定額罰款定額通知書。法例並沒有對人員的衣著施加限制。而一般情況下，警方會調派軍裝人員進行相關交通執法行動。

根據《警察通例》，便衣人員在與市民接觸及行使警察權力時，必須表明身分及出示委任證。