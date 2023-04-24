車cam直擊私家車何文田搶錶位　拒讓早到車輛　司機怒罵「搞X錯」

香港泊車位少，甫有空位隨時引來司機「搶奪」。網上今日（24日）瘋傳一條「車cam」片段，顯示一輛黑色私家車在何文田太平道等候其他車輛駛離咪錶位，此時對面線有另一輛灰色私家車駛至，兩車見到有一個咪錶位騰空後，近乎同一時間立即駛前，各自用車身霸佔咪錶位，一直等候的司機立即爆粗「搞X錯，等緊㗎嘛，唔好泊囉，大家唔好泊」，影片便結束，兩車「鷸蚌相爭」情景亦引來其他司機拍攝，相關影像在社交媒體熱傳，灰車司機行為引來網民批評。

警方證實收到報案，經調查後無法調停，勸喻兩名司機各自尋找其他車位，案件列作「糾紛」處理；換言之，到最後「鷸蚌相爭，無人得利」。



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相關車cam片段被上載至facebook群組「馬路的事討論區」，今日（24日）中午12時許，司機沿何文田駕駛黑色私家車，在太平道6A號對開見到有人將白色私家車駛離咪錶位，於是停在路中等候，對面線繼續有車經過，另一輛灰色私家車駛至，同樣停在路中。正當白色私家車駛離咪錶位之際，有一輛車身印有G4S的車輛駛至，逆線避開黑車和灰車，並從兩車之間空位駛走，一度擋住白色私家車去路，白色私家車待對方離開才駛走。

此時咪錶位騰空，灰車稍快起步逆線駛前霸位，黑車不甘示弱同樣衝前，司機頓時嬲到爆粗，「搞X錯，等緊㗎嘛，唔好泊囉，大家唔好泊」，車cam影片雖然結束，但兩車形成「鷸蚌相爭」局面，引來其他司機拍攝，而且上載至各個汽車群組，網民紛紛留言批評「灰車咁都仲唔走」、「逆線行駛，可以告佢危險駕駛」、「逆線可以泊錶位？」

警方表示，今日中午12時許，41歲姓楊司機和53歲姓張司機在何文田太平道6A號對開舌自打算使用咪位，因泊車問題而發生爭執，警員到場無法調停，勸喻兩人各自尋找其他車位，案件列作「糾紛」處理。