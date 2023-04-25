警方反毒品行動　檢158公斤毒品值$4,200萬　拉82人最細15歲

警方過去一個月採取代號「沙鷗」的反毒品行動，破獲33宗毒品案件，包括搗破儲存倉庫及網上銷售平台，拘捕82人，其中年齡最小的疑犯只得15歲。



毒品調查科行動組譚瑋諾高級督察講述行動詳情稱，警方於上月19日至本周日（23日），進行一個代號為「沙鷗」（AMBERFLOCK）的反毒品行動，共破獲33宗毒品案件，拘捕59男23女，年齡介乎15至55歲，並檢獲重約158公斤不同種類的毒品，包括大麻、THC（四氫大麻酚）及CBD（大麻二酚）產品、可卡因、俗稱K仔的氯胺酮、冰毒及毒郵票等，市值約4,200萬元。被捕人士中有3人為學生，而年紀最小是15歲輟學男童。

毒品調查科行動組譚瑋諾高級督察講述行動詳情。（黃偉民攝）

檢獲的毒品中以大麻的數量最多，共141公斤，連同相關的大麻製品，總市值2,900萬元。其中兩次的行動，分別是4月11日，在葵涌一工廈內破獲由同一集團經營的3個大麻種植場，檢獲753棵、77公斤大麻植物，拘捕3男1女越南人；4月18日在新田搗破一個大麻儲存倉及分銷中心，檢獲33公斤大麻，拘捕兩名本地男女，他們負責管理倉庫。

另外，針對犯毒集團利用不同的網上平台，如Telegram及Instagram，銷售大麻而作出的拘捕行動，警方拘捕了13名男女，搗破11個儲存倉。

此外，警方亦加強禁毒宣傳，包括以禁毒吉祥物「咪仔」在161輛巴士賣廣告，並推出兩套動畫短片。

譚瑋諾指出，不法之徒利用海外國家大麻是消遣用及合法的說法，以淡化吸食大麻的禍害。他強調，吸食大麻會對身體造成嚴重影響，包括產生幻覺、上癮及造成抑鬱等等；而吸食大麻的衍生物，如THC亦會帶來相同的負面影響。

按現行法例，THC及CBD均被列為危險藥物。販毒是嚴重罪行，一經定罪，最高可判罰款500萬元及終身監禁。

今次被捕人中，年齡最小是一名15歲男童。就此警方可引用危險藥物條例下56A條向法庭申請加刑。另外，為反映近年販運大麻及相關製品有上升趨勢，與及近年草本大麻內，THC含量上升的現象，上訊庭最近亦提高相關大麻案件的量刑起點，從而反映案件的嚴重性。警方呼籲市民切勿以身試法，同時切勿受不法之徒的誤導吸食或販運大麻。