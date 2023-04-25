西九反黑搗重慶大廈毒窟　檢$9萬毒品拘6人　包括岡比亞籍男

西九龍總區反三合會行動組今日（25日）進行代號「豐譽」的掃毒行動，在尖沙咀重慶大廈一間賓館偵破一個懷疑毒窟，總共拘捕6人，包括一名經營毒窟的岡比亞國籍男子，檢獲多款毒品，市值約9萬元。



警方拘捕6人，包括一名岡比亞籍男子。（警方提供圖片）

警員根據線報及深入調查，今日（25日）下午約5時突擊搜查尖沙咀彌敦道36至44號一個賓館單位，並在單位內檢獲約98克懷疑海洛英、4克懷疑冰毒、3克懷疑大麻草、小量大麻精及一批吸食工具，行動中檢獲的毒品市值約9萬元。

行動中，一名外籍男子涉嫌「經營毒窟」及「販毒」兩罪被捕，另外3名本地男子及2名本地女子年齡介乎38至55歲，則涉嫌「吸食或注射毒品」罪名被捕，所有被捕人正被扣留調查。據了解，被捕外籍男子是岡比亞國籍，持「行街紙」。

根據香港法例第134章 《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁；任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元和監禁15年；任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬元及監禁7年，警方呼籲市民切勿以身試法。