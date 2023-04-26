屯門寶田邨巴士撞斃兩犬　伏屍十字路口遺8米血路　狗主黯然神傷

今日（26日）早上，屯門寶田邨對開震寰路及興貴街交界發生交通意外，兩隻唐狗被駛經巴士撞斃，伏屍十字路口。其中一名狗主得悉愛犬慘死趕到現場，默默望着狗屍，心痛難過。



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事發於今晨上午8時22分，一輛雙層九巴沿震寰路往青松觀方向行駛，至興貴街交界處撞倒兩隻唐狗。兩犬倒在「黃格仔」當場不治，事後有好心人將牠們移到路邊，以免再被其他車輛輾過，惟路面因而遺下約8米長血路。涉事巴士停泊在現場，愛護動物協會及寵物善終服務的人員亦在場協助。

稍後，其中一隻黑色狗的狗主廖先生趕到現場，赫見狗狗斃命黯然神傷。他說，狗狗取名「大豬」，他由3個月大開始飼養，至今已經11年。據他了解，事發前另一隻狗追著「大豬」，懷疑雙雙跑出馬路，結果慘遭撞斃。他坦言「心情梗係唔好啦」，之後會將「大豬」遺體火化處理。

廖先生續說，「大豬」在小坑村成長，因為他搬到菁田邨，遂將牠留在熟悉的小坑村繼續生活。「大豬」好乖，深得村民愛護，對牠相當照顧，稱呼牠做「小黑」或者「黑仔」，給牠零食。「大豬」識過馬路，間中前往良景邨街市，有燒肉店店主會斬叉燒給牠吃。

街坊李小姐途經見到兩犬斃命表示難過，她指過去三、四年，每日也餵零食予「黑仔」，今朝7時才見過牠，給牠食物，沒料之後發生意外。至於另一隻斃命的唐狗，她表示街坊叫牠「囝囝」。