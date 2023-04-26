馬鞍山行山客被困山頭20小時　消防拯救過程曝光

上周二（18日）一名六旬行山客在馬鞍山牛押山遠足期間扭傷，當時因為山勢和惡劣天氣，救援人員未能即時將他救起。不過，消防員克盡己任，捱餓抵冷，陪伴傷者露宿山頭，最終傷者在20小時後由直升機送院，消防員亦功成身退。今日（26日）消防處在Facebook專頁上載當日行動的相片，可見現場環境惡劣，拯救行動甚為困難。



事發於上周二下午4時52分，姓仇（67歲）男子報警求助，表示在馬鞍山郊野公園附近馬尾脊一處溪流扭傷手腳。消防員幾經搜索，在晚上8時15分在牛押山附近找到事主。不過當時已經入黑，加上山勢險要，各人唯有在山頭露宿，至翌日早上9時左右安排直升機協助，但期間又受黃雨延誤，直至中午12時20分左右，直升機才成功將傷者送到馬料水水警基地，再經救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。

消防處今日於Facebook專頁上載當日行動的5張相片，留言說明是4月18日傍晚，在馬鞍山郊野公園附近拯救扭傷手腳的男子。因為安全起見，消防員確保事主傷勢穩定後，於現場設置臨時帳篷通宵留守照顧事主，直至翌日由政府飛行服務隊直升機將事主送往醫院接受治理。

圖片可見，事主處於一個約5米深的位置，地勢陡峭。消防員用紅氈給他保暖，並用紗布包紮受傷的手腳。另外，消防員用隨行的裝備架設帳篷擋風擋雨，最少4名消防員陪伴露宿山頭，而各人只能以保暖氈保暖。直至天亮，消防員將事主置於「山兜」抬到安全位置，讓直升機吊走。

↓↓傷者獲救送抵醫院↓↓