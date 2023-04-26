海關怒海中截內河船　揭走私$1,800萬電子產品　拘兩公司董事

不法之徒利用海路走私，以大量膠粒掩飾偷運電子產品到內地。海關於上周六（22日）在屯門爛角咀截獲一艘內河船檢獲一批走私電子產品，總值1,800萬元，拘捕兩名男女公司董事。



海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官黃志強簡述案稱，上周六凌晨零時20分，海關在本港西北面水域、屯門爛角咀對開，截查一艘由香港往佛山的內河船。當時天氣相常惡劣，加上晚間海上能見度相當低。船上有6名船員，運載的38隻貨櫃中，有17隻報稱是膠粒。

黃續稱，由於內地本身也有生產膠粒，由香港運送如此大批的膠粒到內地令人生疑，於是關員將船隻押送到屯門內河碼頭作進一步檢驗。

港口及海域科海域行動組督察陳景鋒指出，調查發現其中5隻報稱運膠粒的貨櫃，藏有走私物品，包括6千部手提電話、3千部電腦、4萬件手提電話零件、3萬件電腦零件及160萬件集成電路，總值約1,800萬元。走私物品中包括有35部挖礦機，因為內地已經禁止採挖虛擬貨幣，相信有關的設備較罕有，因而偷運到內地。

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海關跟進調查後拘捕62歲男子及52歲女子，他們分別是寄貨人公司董事，與及安排貨櫃付運的公司董事。海關指該批貨品倘若循正常程序報關，須要繳交約650萬元稅款。