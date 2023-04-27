長洲謀殺｜街坊屢勸停手不果　無血拳頭交釀命案　雜貨店主感心悒

長洲謀殺案中一名52歲姓李男子被打毆打致死。在事發地點附近經營雜貨店的街坊指，死者花名「白板仔」，不時光顧買雜貨，但只屬點頭之交。他憶述事發時死者與另一人「一拳你一拳我」互毆，在場街坊勸交，想不到一場無血的「拳頭交」竟釀成命案。他表示畢竟死者是街坊，對事件感到「心悒」。



今日（27日）早上約11時，兩名男子在長洲大新後街發生爭執，其中52歲男子後腦受傷昏迷，被送往長洲醫院搶救後後證實死亡。事發地點附近經營雜貨店的周先生指，死者居於事發地點附近，不時光顧他買雜貨，但只屬點頭之交，與他沒有交流，不了解性格。

他憶述事發時正在開店，聽到喧鬧聲後已見死者與人打架，不知道他們因何事爭執。二人「一拳你一拳我」互毆，「附近街坊都撳住、嗌住，叫佢哋停手啦，唔好打，唔好打啦。」他不忍目睹打架場面，沒有上前了解，「做緊生意我都係斜斜地望過去，望到打交都好怯。」

地面沒有血迹，但停泊的單車倒塌。周先生坦言想不到一場無血的「拳頭交」竟釀成命案。他指死者倒臥地上後有居民叫佢「醒呀醒呀」，很快救護員來到為死者急救；又表示畢竟死者是街坊，對事件感到「心悒」。