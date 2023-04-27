香港消防員攜妻遊日　稱外出買飯拉日女入廁所性侵　遭日警拘捕

據日本《朝日新聞》報導，日本警方昨日（26日）以涉嫌強制性交罪，拘捕一名30歲的中國籍男子。據報，周日（23日）晚上10時半左右，被捕男子將一名20多歲日本女子拉進一幢商住大廈的男廁內性侵。據知被捕男子為香港消防隊長，駐守九龍區一間消防局。

消防處回覆《香港01》表示，消防處得知一名屬員涉及於日本發生的一宗案件。該屬員當時正值休假期間。處方正詳細了解該事件，暫時沒有其他資料補充。處方重申非常重視屬員的紀律和操守，對每宗違法及違紀個案必定嚴肅跟進處理。



被捕消防員姓王（30歲）。（YouTube 截圖）

日媒指被捕男子為中國籍消防員，他與妻子於22日到日本旅行，並住進東京都一間酒店。事發當日（23日）晚上，王男向妻子稱要外出買飯，將妻子獨留酒店。據報導指，王男在東京都千代田區附近搭訕一名正在歸家的女子，王男以英文說「拉麵」，要求女子帶他到附近的拉麵店，惟其間王男突然將女子拉進一座商住混合大廈的男廁內，並性侵犯該女子。日本警方事後接到報案，翻查附近CCTV片段，最終鎖定王男。王男於昨日（26日）在酒店辦理退房手續時被捕。警方調查期間，王男並無認罪或否認控罪，僅表示要等律師來再說。