長洲謀殺｜疑兇被押返現場重組案情　以假人模擬打鬥過程

長洲昨日（27日）發生謀殺案，52歲姓李男子與43歲姓羅男子在大新後街打鬥，李男受傷昏迷送院不治；羅男一度逃去，其後遭警方於北社新村的住所拘捕。警方今日下午約3時，返回案發現場重組案情，押同被鎖上手及腰鏈的疑兇，並以假人模擬死者作重組案件經過。



身穿深衣外套及短褲的男疑兇，被戴上頭套、鎖上手及腰鏈，由警員押解重返現場。（黃偉民攝）

疑犯被押至大新後街案發現場，警員向疑兇詢問案發經過並在場攝錄。（黃偉民攝）

下午3時許，身穿深衣外套及短褲的男疑兇，被戴上頭套、鎖上手及腰鏈，乘水警輪並由警員押解於碼頭落船，步至大新後街案發現場，疑兇的一名監護人在場陪同。警員於現場向疑兇詢問案發經過並在場攝錄，其後拿出一個假人公仔，模擬死者與疑兇爭執後跌倒在地，現場所見，疑兇曾作勢向地上的假人公仔腳踢，又模仿當時被死者以單車鏈打中。整個案情重組過程約40分鐘，警員於完成後將疑兇帶離現場。

鄰居指疑兇與兄弟同住 對案件感震驚

與疑兇為鄰的黎先生表示，雙方父輩已經認識：「佢老豆識我老豆，我都識佢老豆；以前後生出海打魚，不過賣咗船十幾年了， 間唔中見。」據黎所知，疑兇與親兄弟同住，是原居民，一直獨身。對於發生謀殺案，黎先生稱因為外出上班，不知道詳情，但也感到十分震驚：「咁梗係（震驚）啦，仲（住）咁近添！」他指對方平日並沒「蝦蝦霸霸」的行為。

與疑兇為鄰的黎先生，對謀殺案感到震驚。（黃偉民攝）

有街坊在現場擺放鮮花致祭。（黃偉民攝）

警方昨日交代案情時稱，死者及疑兇均有黑社會背景，相信事件涉及金錢糾紛。

據悉，兩人過去曾牽涉毒品買賣，素有積怨，經常口角，甚至動武。事發時兩人在街上相遇，李男向羅男追討一筆數百元款項，爭執期間互有推撞，有人聲稱死者失平衡跌倒，頭部着地。

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有街坊拍攝到他們爭執時情況，羅男喝問李男：「做咩搵人打我？」李男感到莫名其妙，爆粗回應：「做乜X嘢？你講乜X嘢呀？」、「你係咪有幻聽？」其後李男被推跌，後腦着地，再被對方腳踢頭臉多次，羅男逕自離開。街坊見李男倒地，良久沒有反應，大叫：「起身喇！唔好瞓喇！醒喇！」稍後救護員到場替他急救及送院。