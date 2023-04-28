奪命工傷│上環六旬男工洗冷氣機期間墮樓亡　據悉為工程公司老闆

上環發生清潔工墮樓身亡意外，今日（28日）中午12時，上環干諾道中133號誠信大廈後巷位置，一名64歲姓黃冷氣機清潔工人於洗冷氣工程期間，由約4樓高位置墮下地面重傷，同事發現報警，救護人員到場，將傷者送往律敦治醫院搶救，惟其後證實不治。案件列作「工業意外 – 有人從高處墮下」調查。

警方於現場後巷拉起橙帶圍封，後巷大廈外牆有鐵架變形彎曲，現場消息指懷疑為死者墮下時撞到鐵架所致，另外大廈4樓亦正進行裝修工程，現場所見上址有中央冷氣風口被拆開。



警員於後巷拉起封鎖線。（王譯揚攝）

後巷大廈外牆有鐵架變形彎曲。（王譯揚攝）

消息指，死者為工程公司老闆，今日約9時許與一名男同事前往以上址寫字樓進行冷氣機清洗工程，兩人分頭工作，死者於房間內窗邊，用水槍清洗外牆的冷氣機機膽，當時疑沒有戴安全帶，而同事於室內清洗冷氣機出風位。直至中午，同事發現不見死者，其後見到死者倒卧大廈後巷，當時窗口打開，初步估計死者失足跌落地面。案件由中區警署軍裝巡邏隊第四隊跟進，警方正聯絡死者家人。

工業傷亡權益會提醒所有業戶或場所佔用人，清洗冷氣時應提醒工人注意安全，如因冷氣位置問題而需要工人在外牆工作，請勿選用聲稱「無需搭棚」的公司。清洗及維修冷氣的公司僱主也必須提醒員工使用合適的安全措施，例如站立在穩固位置工作，切勿在冷氣機機身上借力；如有必要請安排搭棚或提供穩固工作台，並提供防墮裝置。