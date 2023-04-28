土瓜灣內地團員捱撞命危　妻黯然拭淚等消息　語言不通靠同鄉翻譯

土瓜灣新碼頭街咪錶位今日（28日）有內地團旅客被旅遊巴撞傷，目前留醫深切治療部，情況危殆。據悉，來自甘肅的67歲男傷者為哈薩克人，與妻子參加旅行團同遊香港兩日，在土瓜灣一間錶店購物後擬登車離開，原定今午離港，詎料遭逢橫禍。其不懂漢語、中文的妻子人生路不熟，加上語言不通，突遇巨變，一臉徬徨，只能坐在病房外黯然神傷，默默以紙巾拭淚，等候醫生交代丈夫的傷勢。在旁有自稱是同團團員的同鄉協助做翻譯，並與甘肅、香港的旅行社等聯絡，跟進事故後續安排。其後亦有一些懷疑是旅行社職員事後到病房跟進，但拒絕回應事件。



據該名不願具名、懂普通話的同鄉表示，她也是旅行團團員，因懂得哈薩克族語及普通話，便以義務性質幫助同鄉，進行協調工作。據她了解，傷者夫婦於甘肅參加7日旅行團，曾到訪其他地方，昨日抵達香港，事發前剛在土瓜灣一間錶舖購物消費。眾人購物過後，在新碼頭街咪錶停車場，準備登上旅遊巴離開，當時她在隊尾幫助一眾長者上車，沒目擊事發經過，只知道另一輛旅遊巴推撞傷者，對其傷勢亦不了解。她續指，旅行社領隊其後已離開醫院，返回照顧其他團員。而旅行社已承諾會為傷者及親屬安排簽證延期及在港住宿。

據悉，該名團員透過微信開設事故處理群組，與甘肅一間旅行社及相關人士，跟進事故的後續安排。有人表示，可告訴家屬「該治療治療，該付費付費，有保險會賠付」。也有人著旅行社負責人第一時間報案，對方也回覆指已報案備案。

另外，有在香港跟進事件的人，在群組表示會協助跟進續證安排，並指「香港警察效率還是很快的，現場已經分幾路了」，包括向死者妻子、涉案司機等證人錄口供，正在翻查閉路電視影片等，並相信如果傷者恢復清醒後，警方也會找他錄口供。