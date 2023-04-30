跑馬地鳳輝臺3單位遭爆竊　失近$55萬財物包括勞力士　內地男落網

警方昨日（29日）接獲跑馬地鳳輝臺一名住戶報案，指有一名可疑人士在附近徘徊。警員接報到場，發現大廈有一單位大門被撬，單位內有搜掠痕跡。經初步點算，單位內約有價值35萬元財物不翼而飛，包括一批首飾、Vintage Cartier（卡地亞）手錶及小量現金，警員隨即展開行動，並在鳳輝臺17號的住宅範圍內截獲一名姓羅內地男子，警員在該名男子身上檢獲小量現金，並在附近範圍檢獲頭套及手套，羅男亦未能出示有效的身分證明文件，涉嫌爆竊及非法入境被捕，現正被扣留調查，案件交由灣仔警區刑事部人員跟進。



經進一步調查，該名被捕男子懷疑與本月上旬在鳳輝臺發生的另外兩宗住宅爆竊案有關，涉及財物損失共約19.3萬元。

其中一宗發生在本月11日，鳳輝臺22號一個單位遭爆竊。35歲姓洪女住戶外遊後返回寓所，發現內有搜掠痕跡，懷疑遭爆竊，於是報警求助。警方到場調查，與事主點算屋內失物，初步發現有共有6隻手錶被盜，包括3隻名錶，分別為Rolex（勞力士）、Omega（歐米茄）及Breitling（百年靈），總值約18.6萬元；以及一批總值約5,500元的金頸鏈、金手鏈及銀頸鏈不翼而飛。