貨櫃碼頭外判工遭龍門架輾斃　工會指為鋪路工人　當時臨近下班

葵涌六號貨櫃碼頭昨晚（3日）發生奪命工業意外，一名62歲姓劉男工人被俗稱「龍門架」的吊機輾過，當場死亡。海港運輸業總工會主席蘇栢燦接受《香港01》訪問時表示，據他了解，碼頭內正進行地面平整工程，事主為該工程的工人，又指出龍門架移動時正常會響起警報聲，不容許下方有人走動。

香港國際貨櫃碼頭有限公司（HIT）表示，死者為外判商員工，正透過外判公司與事主家屬聯繫，提供適切協助。



葵涌六號貨櫃碼頭一名62歲修路工人被龍門架吊機輾斃。（資料圖片／左朗星攝）

蘇栢燦表示，事發時現場正進行地面平整，需要重鋪路面。他引述工友稱，當時事主已臨近下班，未知為何他仍留在龍門架附近。他又說在正常情況下，鋪路期間龍門架不會移動。

他指出，貨櫃碼頭正進行遙距操控系統更新工程，現時部份龍門架沿用傳統方式，由一名機手在頂部操控；部份龍門架則已改用遙距操作，由操作人員在辦公室控制龍門架，並透過鏡頭監察情況，由於鏡頭眾多，故相信盲點較以傳統方式操作更少。不過無論以何種方式操作，在龍門架移動時，下方均不容許有人走動，且龍門架移動時正常會響起警報聲，移動期間龍門架下方亦不容許有人。

HIT：死者為外判員工

香港國際貨櫃碼頭有限公司（HIT）回覆《香港01》查詢表示，事主是HIT外判商新進建築有限公司的員工。HIT對昨晚工業意外導致一名外判員工不幸離世，深表哀痛，公司正配合有關政府部門調查，以了解事故起因，同時透過外判公司與事主家屬聯繫，提供適切協助。

勞工處表示高度關注今次意外，並向死者家屬致以深切慰問。該處已向有關處所佔用人和承建商發出「暫時停工通知書」，停止其使用涉事的輪胎式龍門架起重機處理貨櫃，以及進行混凝土底墊和輪胎式龍門架起重機道路的重建工程，直至處方信納已採取措施消除有關危害，才可復工。

事發於昨日（3日）晚上7時許，警方接報貨櫃碼頭內一名工人被俗稱「龍門架」的吊機輾過，當場傷重死亡。死者62歲姓劉，事發時正進行工地工作，期間懷疑意外被一龍門架吊機輾過。警方將案件列工業意外調查。