土瓜灣新店裝修爆水管　6幢樓逾300戶無水用排街喉　街坊叫苦連天

土瓜灣馬頭圍道一間地舖新店裝修，疑因水喉老化導致爆水管，水務署職員閂水掣後，附近6幢唐樓及地舖逾300戶無食水供應。水務署到場擺放食水缸，並在上鄉道的消防栓安裝臨時街喉，不少居民今早（5日）排隊在消防喉旁排隊取水。商戶及街坊對此叫苦連天，有售賣飲品的店舖已多日無法營業，生意蒙受損失；老街坊更要上落唐樓，頻撲取水，而且要慳住用，只能抹身，不能沖涼。有商戶曾向水務署查詢，得知該區水管太舊，無法單獨閂一幢大廈的水喉，故事件牽連甚廣。《香港01》正向水務署查詢。



不少居民今早排隊在消防喉旁取水。（黃偉民攝）

+ 1

有街坊在Facebook「土瓜灣之友」群組發文抱怨，指馬頭圍道183號一間正在裝修的地舖，疑整爆水喉，導致鴻光街、永耀街及馬頭圍道附近共6幢唐樓及地舖無食水使用。發文者又指，過去兩日街坊「無水做生意」、「無得刷牙沖涼去厠所」。有不願透露姓名的居民指，昨日早上9時停水，下午曾短暫恢復，但到晚上7時起又停水；曾要求涉事地舖的老闆盡快維修，惟老闆認為維修費約3萬元太昂貴，未有即時答允。

《香港01》今早到馬頭圍道了解情況，涉事地舖有數名裝修工人在工作，記者向工人查詢是否工作期間整穿水喉，導致附近停水，工人僅表示是喉管老化。而水務署在馬頭圍道及永耀街一帶張貼「緊急停止食水供應通知書」，指馬頭圍道183號的私人喉管爆裂，故水務署要暫時停止附近一帶的食水供應，並要求盡快僱用持牌水喉匠修理。水務署閂水掣後，在馬頭圍道、炮仗街擺放食水缸，惟水缸已空空如也；水務署職員亦在上鄉道的消防栓安裝臨時街喉，供街坊取水。現場所見，不少街坊帶備膠水桶、水樽到場取水。

涉事店舖（左）今早仍有工人在裝修，飲品店（右）因停水已暫停營業。（黃偉民攝）

涉事地舖旁邊有一間「裕吉堂」飲品店，受事件影響已多日無法營業，職員叫苦連天。職員指，數日前涉事地舖新店裝修期間，工人稱要進入「裕吉堂」的天井整水喉，由於天井屬公家地方，故職員允許工人進內，豈料工人離開後，連「裕吉堂」的水喉也出現問題，最後水務署閂水掣。職員指，涉事地舖的老闆嫌3萬元維修費太貴，決定自己聘用師傅維修，但至今仍未有任何進展。職員曾向水務署查詢，獲回覆指該區水管太舊，無法單獨閂一幢大廈的水喉，故事件牽連甚廣。

一名住在唐7樓的男街坊排隊取水時，直指停水後要上上落落取水，生活大受影響，「沖乜嘢涼啊？ 拎桶水嚟抹身咋」，他指取用主要為飲用，暫時出外用膳，不會煮食。另一名街坊陳婆婆亦相當勞氣：「全部都無水，影唔影響啊？我幾廿歲人要孭兩蚊一枝蒸餾水返屋企飲，我要上到６樓啊。」陳婆婆指，現時唯有出外用膳，以及到兒子寓所沖涼，她續指昨晚有警察到場了解事件，並指水務署已有明確指示，「佢裝修要負責搞佢好啦」。