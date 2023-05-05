水警海關合作截走私快艇　檢2100萬元鹿茸拘兩內地男

水警與海關昨晚（4日）採取聯合行動，首次截獲一宗海上單一走私大量鹿茸案件，檢獲1.6噸懷疑走私鹿茸，市值約2,100萬元，並拘捕兩名內地男子，涉嫌「企圖輸出未列倉單貨物」及「非法入境」。案件交由海關繼續跟進，兩名被捕男子正被扣查。



行動中水警與海關檢獲1.6噸懷疑走私鹿茸。（陳浩然攝）

水警總區署理高級警司（行動）何月恒表示，水警與海關經一段時間觀察及情報搜集，發現有不法分子入夜後在香港西部水域走私。為打擊犯罪集團及黑社會收入來源，兩部門進行反偷渡及反走私行動。

水警小艇分區總區特遣隊主管高級督察阮敬豪說，水警小艇分區、港外警區特遣隊和水警西分區，與海關海域聯合特遣隊，昨晚在香港西部水域採取行動，兩部門人員一同在陸上埋伏，於昨晚約8時半發現一艘可疑的船進入西部水域，以時速約17浬駛向屯門爛角咀，靠近龍鼓上灘約20分鐘後離開，高速向內地駛走。水警小艇分區船隻上前截查，發現涉事船隻是有頂蓬的快艇，船上有兩名男子及大量貨物，懷疑正在走私。

快艇發現水警船後，高速駛向香港邊界，水警追截約3分鐘後，在爛角咀西南約1浬截停快艇，當時快艇尚有0.7浬便離開香港水域。水警其後在快艇發現43箱懷疑走私鹿茸，共重約1.6噸，市值約2,100萬元。船上兩名分別38歲及45歲的內地男子被捕，目前正被扣查。

海關對上一次截獲走私完整鹿角的案件已是2018年，當時檢獲400多公斤鹿茸。海關海域調查組指揮官林達科指出，今次是海關首次截獲海上走私單一貨種案件，檢獲的鹿茸未經加工，以紙箱及膠紙密封，相信是走私分子希望避免鹿茸遭海水沾濕。他估計涉案鹿茸原本會先走私到內地，再轉售圖利，連同估計可逃避約400萬元內地稅款，一旦成功走私，將可獲可觀利潤，構成極大誘因令走私分子冒險以快艇犯案。

水警小艇分區總區特遣隊主管高級督察阮敬豪（左起）、水警總區署理高級警司（行動）何月恒、海關海域調查組指揮官林達科（陳浩然攝）

林達科又說，執法部門正追查涉案鹿茸的來源，並已聯絡漁護署，稍後安排檢驗該批鹿茸，以確定鹿的品種。據了解，由於香港屬轉口港，不少地方的貨物都會經本港轉運，故執法部門需時追查鹿茸的真正來源地；他們亦正調查案中鹿茸原來是打算運往內地何處。

根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。