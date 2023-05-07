中環嘉咸街地陷致2工人墮深坑　路政署﹕私人地庫工程現水土流失

中環嘉咸街昨（6日）晚發生工業意外，兩名市建局地盤工人到排擋位置查看水浸期間，發現地盤外路面凹陷，後來範圍突然擴大，兩名工人走避不及墮坑頭部受傷。警方今（7日）早繼續封閉結志街及威靈頓街一段的嘉咸街調查，車輛不得駛入擺花街及卑利街部分地段。



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市建局回覆《香港01》指路陷導致兩名屬承辦商的地盤工人受傷，需要送院治理。市建局將與地盤承辦商，向受傷工友提供所需協助。據市建局了解發生路陷事件位置，在市建局嘉咸街項目(H18C)範圍以外的嘉咸街。發展商外判承辦商昨日（6日）上午大約11時，途經嘉咸街近結志街，發現路面出現裂痕，地下亦傳出異常水聲。

承辦商隨即通知相關政府部門，協助打開沙井渠蓋，發現地底下出現空洞。承辦商一直協助相關政府部門人員處理事件，並主動協助疏散受影響範圍內的兩名小販安全離開。

市建局地盤主要挖掘工程已於4月大致完成，現正進行樁帽建造的前期準備工作，引致路陷原因有待政府部門調查。

路政署：私人地盤承建商緊急回填下陷位置

路政署回覆查詢指出，該署昨晚接獲通知，中環嘉咸街近結志街緊貼一私人建築工地的路面下陷，遂派員到場了解。經初步視察，路陷位置有水土流失，地下供水及排水設施亦受損，而上述私人建築工地正進行地庫工程。為安全起見，經屋宇署與上述私人建築工地的註冊建築專業人士及註冊承建商協調後，由該承建商先行緊急以混凝土回填下陷的位置，以穩定有關路段，相關部門會盡快復修其受損的地下設施。

該署表示，會繼續與相關部門及機構協調跟進是次路陷的原因，以及有關地下設施及後續的路面復修工作。一般而言，若地陷是由附近工程或地下水管出現耗損而爆裂，導致地下水土流失而造成，路政署會要求相關私人機構或政府部門妥善跟進所需的路面復修工作。

勞工處則表示已知悉事件，並已展開調查。

水務署表示，昨日晚上約10時30分接獲近中環嘉咸街24號建築地盤外有水管滲漏報告，涉及兩條直徑3吋的預留水管，沒有用戶的供水受影響。水務署經初步視察，估計有關的水管滲漏可能由附近水土流失所引致。水務署會繼續調查水管滲漏的確實成因，包括是否與附近地盤的施工或其他因素，導致水土流失和沉降有關。

事發於昨（6日）晚9時許，嘉咸街地盤兩名工人到地盤外一工程中的排擋位置查看水浸情況。工人拿起渠蓋後，發現地下出現路陷，工人隨即後退，惟路陷範圍突然擴大，兩名工人走避不及，墮坑頭部受傷。其他地盤工人見狀，利用升降裝置將兩人救起。

兩名工人被送往瑪麗醫院治理，其中一名54歲姓李男工人半清醒送院，其後回復清醒；另一名64歲姓廖男工人則清醒送院。地陷範圍約2米乘5米，深度約10米，水務署人員曾到場了解。警方將案件列作工業意外。