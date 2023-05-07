的士爆窗黨再現？警方曾測試揭車窗「自爆」　車行曾籲勿向客索賠

日前網上流傳「車CAM（行車記錄器）」片段，顯示有一對母女乘搭的士時，女兒一碰後座車門邊框位置，車窗玻璃便突然碎裂。其後司機疑向母女索取賠償，收錢後便開車離開，惟片段顯示女兒完全沒有碰到玻璃位置，令人質疑的士「爆窗黨」再現，旨在屈乘客賠償。



早於2014年，本港曾發生多宗的士爆後座車窗事件，據報道當時的士司機向乘客索取數百至數千元賠償。由於非單一事件，警方高度重視有關情況，更曾派出交通警「實測」爆玻璃情況。而有的士車行指，事件是因自動門桿老化或移位而壓爆玻璃，呼籲司機勿向乘客索取賠償。



2014年本港發生多宗的士爆玻璃窗事件，警方其後拍攝片段研究爆玻璃事件，以供調查人員參考。（片段截圖）

2014年中旬，警方接報指九龍區有多名市民乘搭的士開車門時，車窗突爆裂，當中有人被碎片割傷，亦有投訴被司機「屈錢」，索賠數百至數千元。警方當時調查後，相信事件不涉及犯罪集團，但對於的士爆窗事件未有定論，其後拍攝影片研究爆玻璃事件，以供調查人員參考，其後片段在網上流傳。

片段可見，身穿制服及戴頭盔的交通警員，先站在車外打開的士後座車門，然後在開門的情況下校低車窗，發現車窗最低可校至露出約三吋玻璃。其後警員關好窗，坐進的士後座關門，然後再測試，發現車窗校至最底時，露出約四吋玻璃，比開門情況下高出約一吋。警員當時把頭盔面罩落下以作保護，然後打開車門，詎料玻璃即突然「嘭」聲碎裂，部份碎片向車內飛濺，幸警員穿上頭盔及制服而沒有受傷。

2014年交通警爆玻璃過程逐格睇▼▼▼

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連串爆窗事件亦令市民議論紛紛，恐遇上「爆窗黨」司機而蒙受損失。其後有的士車行表示，事件與司機無關，亦非涉及詐騙，而是自動門桿老化或移位，結果壓爆玻璃，但司機誤以為是乘客所為，因而產生誤會。車行呼籲司機遇到有關情況，應盡快維修，切勿向乘客索賠，以勿惹上官非，連人帶車被扣查。

當時亦有的士司機指出，雖不排除有業內害群之馬用較薄玻璃製造事故「屈錢」，但爆玻璃有機會令乘客受傷，又容易引起爭執，事後又要清理車廂及換車窗，且隨時會驚動警方而受查，容易得不償失，故相信多屬機件故障，建議乘客遇事時主動報警自保。

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的士後座玻璃爆爆裂，2名女子與的士司機正在討論事件。 （Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

的士離奇爆玻璃過程逐格睇▼▼▼