3刀匪劫旺角住宅掠逾$20萬財物　遇反抗追打落街　14歲仔失手就擒

旺角發生入屋行劫案。今日（8日）凌晨近零時半，警方接獲多名途人報案，指大批惡煞在亞皆老街近通菜街街頭打鬥，當中有人手持刀棍。警員趕抵拘捕一名14歲涉案少年，而現場則遺下利刀、紙刀套及斷裂地拖等武器。警方經調查後，相信3名刀匪於通菜街93號宏安大廈入屋行劫，掠走逾 20萬元財物後逃，惟屋內5名男女不甘遇劫反抗，雙方追打落街，最終涉案少年當場就擒，2名同黨則成功挾贓而逃。而涉案單位外遺有血漬，不排除有賊人負傷逃去。



現場消息稱，事發時一名女子透過微信相約友人前往宏安大廈一單位「竹戰」。甫抵埗即被3人持刀行劫，屋內人士不甘遇劫還擊，雙方繼而從大廈追打至街頭，最終驚動途人報警。據了解，涉案少年被當場截獲及按於欄杆上，有人怒氣沖沖則用利刀拍打其頭部，警員接報趕抵時，更一度將手放在腰間槍袋戒備。

警方表示，涉案單位為姓龔（54歲）及姓盧（44歲）夫婦同住，當時屋內另有2名盧婦的女友人（31及48歲），未幾另一名姓李（44歲）女子亦登門造訪，卻被涉案少年偕另外2名男子屋隨，持刀闖入屋內行劫，掠走1部值約1.3萬元的手機、1隻值約20萬元的勞力士手錶、1隻值約3,000元的戒指後逃去。涉案14歲少年被當場制服，涉嫌「行劫」被捕，旺角警區刑事調查隊正追緝在逃2名年約20歲、身穿黑色衣物的本地男子歸案。