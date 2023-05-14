外賣車手日與夜｜疫後競爭大單價減　車手日做16小時養家嘆周身傷

「我18歲有電單車牌已經係做緊兼職外賣員，直至到而家40幾歲」，Gary至今在行內打滾廿多年，其中18年是全職外賣員，7年前轉到大型外賣平台做外賣車手，見證行業的盛衰。過去3年外賣平台「疫市」擴張，外賣員人數暴風式增長，惟疫情後外賣需求減少，等候外賣訂單的車手甚至比客人還要多，與此同時，黑工及單價下降等問題令行內競爭加劇，疫情後外賣員需每日長時間工作才能賺取足夠工資，導致他們精神疲勞，增加發生交通意外的風險。



Gary慨嘆為養活一家三口，一星期工作7日，朝9晚12共16小時，年終無休。他坦言工作生涯中經歷過大大小小交通意外，輕則只受皮外傷，重則手臂嚴重骨折，幾乎需要截肢。作為外賣業界的「資深從業員」，Gary寄語同行：「唔好因為一張單嘅價錢罔顧自己嘅生命，或者罔顧其他道路使用者。」



Gary自18歲入行，見證外賣行業近20年來的變化。（黃學潤攝）

疫情後外賣行業競爭增加 訂單供不應求

Gary早於18歲已到連鎖薄餅餐廳擔任電單車兼職外賣員，從此展開「迎送生涯」──迎接訂單再把餐飲送到客戶手裏，於7年前轉到大型外賣平台做外賣車手，廿多年來親身體會到行業變化。

過去3年疫情期間，外賣需求大增，外賣平台逆市擴張，吸引不少人入行，Gary日常主要在旺角區送外賣，他留意在疫情後，旺角區的外賣員增加了3倍，「以前我諗旺角區，保守估計大概100個司機，或者可以講係100個外賣員，而家可能接近500個外賣員」。

Gary表示，疫情為外賣行業帶來很大的轉變。（黃學潤攝）

Gary分析，疫情期間很多人失業，為了生計而入行；即使疫情過後，有些人仍未能回到原本的崗位，或未能重新找到工作，故仍留在行內。他特別提到，有些外賣員是沒有身分證的非法勞工，經由「蛇頭」在外賣平台接單，然後再安排持「行街紙」的外賣員送餐，惟他指現時外賣平台公司並沒有就此進行監管，令行內競爭大增。加上疫情過後，外賣訂單減少、供不應求，甚至外賣員比客人還多，他形容「可以話係醫生多過病人」。

Gary說，由以前10小時內能接40張外賣訂單，變成現在平均16小時才接到30張單，「可能我坐3個鐘頭一張單都冇，咁就變相嚟講，我要繼續坐、坐、坐，坐到我認為我嗰日個營業額，或者係個收入夠，我先收得工，所以可能會導致（工作）12至16個鐘」。

作為家庭經濟之柱，Gary每天朝9晚12，有時甚至需工作至凌晨2時，年終無休，一個星期大概能賺取4,000至5,000元，勉強夠一家三口生活。為了生計，Gary有時候在沒有單的時候，查看其他送貨平台會否有額外工作，或者是一些需送到元朗和粉嶺等較偏遠地、駕車需時的地方，「都好過你坐喺度2個鐘，一張單都冇」。

外賣單價下跌 增加外賣員工作困難

除了外賣訂單數目減少，外賣單價下跌同樣令到Gary感到無奈。Gary所服務的外賣平台，一張訂單收入是由「訂單費用」及「加乘」費用組成。「訂單費用」即是完成此訂單時將收取的服務費，而「加乘」費用則會根據外賣員的「接單比率」計算，若外賣員的接單率在星期五結束前達到80％或以上時，就能額外賺取的費用。

Gary嘆言，「（外賣）單價相差太遠啦，疫情前$60幾至$70幾一張單，而家都係得返（約）$35」，單價減少令外賣員要延長工作時間賺取足夠金錢，倍增疲累，導致他們駕駛時容易發生意外。

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對外賣車手而言，除了要擔心單數是否足夠外，亦要留心等單及送餐期間會否被警察「抄牌」，Gary表示「抄牌」罰款已佔他們大半日的人工，有時候上落較大型、樓層較多的商場取餐，拆返時已見到電單車被抄了告票；駕車到客人地址放餐後，回來時可能又再被抄牌，而一張告票等於多張外賣單的收入，多抄幾張會造成車手沉重負擔。

Gary提到，有時候可能到了餐廳附近等外賣，但卻發現正在「抄牌」，他也只好「踢單」，讓出訂單給其他車手，但此舉會影響他該星期的「接單比率」及「加乘」費用，令收入減少。Gary嘆指，由於外賣員不是以「搶單」形容爭取工作，而是待公司派單，所以只能坐在電單車靜候。所以一旦公司久久也不派單給外賣員，當接到單時，外賣員就會十分急進，冀能盡快完成工作接下一張單。他無奈說：「單價又低咗，變相可能個個都好急咁去做一張單，變咗急，就可能發生意外。」

曾因交通意外受重傷 影響活動能力難轉行

做電單車外賣員工時長、競爭大、收入不穩，Gary曾經考慮過轉行，但因為年紀及舊患問題，他認為未必可以輕易轉行，「其實我全身都（縫）過百針，都周身傷痕，有鋼片有螺絲」。他直言，駕駛電單車有一定的風險，在工作期間不時也會發生意外，例如因天雨路滑，或要閃避不守法，衝出馬路的路人而跣胎等，「個盤骨位就（因而）收咗3口螺絲」。

Gary脫下外套，露出左手手臂。他憶述10多年前，仍在連鎖薄餅餐廳當外賣車手，收工時於大埔吐露港跣胎自炒，硬撼石壆，令他左手的前臂雙骨碎裂，造成10處骨折，當時醫生甚至建議Gary切除左手，幸最終手臂仍能保住。由於前臂因磨擦地面而變得血肉模糊，醫生用大腿植皮方法為Gary修補傷口，最後Gary休養了2年才重新工作。即使傷勢不影響他駕駛能力，但他左手的活動能力至今仍受阻，無法伸直及屈曲自如。

當時Gary與連鎖薄餅餐廳屬僱傭關係，成功向社署申請俗稱「車手獎」的交通意外傷亡援助計劃而獲得援助金，支撐受傷時期的開支。Gary說自己轉至外賣平台後，即使發生意外後希望申請「車手獎」，但因公司以雙方不存在僱傭關係，無法取得僱員證明文件，而未能申請津貼，最後只能忍痛繼續開工。問及外賣平台為外賣員提供了甚麼保障，Gary指，「佢（外賣平台）可能有一份好細嘅保險，你報返上嚟囉，會有返保險，睇下個賠償額係幾多，（金額）都唔係咁理想。」

惡劣天氣外賣生意多 惟靠自己注意安全

訪問當日，Gary由早上9時開始上線至晚上10時，接近13小時卻只做了10多張單，加上晚上突然下雨，他說面對惡劣天氣時會加倍注意安全：「因為惡劣天氣，啲客都會叫外賣㗎啦，所以呢個時候都會博命啲、冒呢個風險，最多自己小心啲。」但如天氣過於惡劣，他就寧願早點收工。

作為家庭經濟之柱，Gary每天朝9晚12，有時甚至需工作至凌晨2時，年終無休。（梁偉權攝）

為保障自身安全，Gary每日開工前都會檢查其愛驅的「迫力皮」（又稱煞車皮）及車胎等等。他指以前在連鎖薄餅餐廳曾有為外賣員提供培訓，教導外賣員如何替車輛維護及保養，加上當時車輛是由公司提供，很多外賣員能獲得公司保障，但現在只能靠自己。他亦留意到有很多外賣員的車輛缺乏維修保養，「因為為咗慳成本，跟住慳換胎，見到條胎冇晒紋，（但）繼續開緊工，卒之都係發生交通意外。」

為保障自身安全，Gary每日開工前都會檢查其愛驅的「迫力皮」（又稱煞車皮）及車胎等等。（黃學潤攝）

冀政府立例保障外賣員權益 籲外賣員生命比錢重要

Gary觀察到道路上會不少有持P牌和學牌的外賣員，有些外籍外賣員甚至只持國際牌，更有駕駛電動單車人士及無牌黑工等，他指駕駛經驗不足是外賣員發生意外的原因之一。他冀望政府能立法規管外賣平台公司聘請外賣員的條件，並限制只有申請外賣員帳號本人才可工作，杜絕黑工，亦希望外賣平台可增設外賣員駕車的訓練、加添保額，以及承認外賣員屬僱員，而非「假自僱」，讓他們得到足夠的勞工保障。

作為外賣員行業的一員，Gary提醒同行「唔好因為一張單嘅價錢罔顧自己嘅生命，或者罔顧其他道路使用者 」。

作為外賣員行業的一員，Gary提醒同行「唔好因為一張單嘅價錢罔顧自己嘅生命，或者罔顧其他道路使用者 」。（梁偉權攝）

外賣平台Deliveroo及foodpanda回覆查詢指，外賣員屬「自僱人士」，自僱身分可讓外賣員彈性工作，讓他們在工作上有更多靈活性及自主權，可以自行選擇送遞地區、送遞工具、甚至同時加入其他送遞平台以賺取更多收入。

就外賣員保障方面，foodpanda回覆指，他們會為外賣員免費提供的「團體意外人身保險」及「公共責任保險」，所有外賣員均在送遞時自動受到保障。foodpanda亦於2023年2月作出調整並再度提升「意外醫療開支」及「意外死亡及永久完全或部份傷殘」等項目，並延長保險範圍至送遞時段前後1小時。另外，foodpanda亦有為外賣員提供道路安全指引、舉辦交通安全講座及道路安全活動。

Deliveroo則表示，公司會為外賣員提供百分百免費保險保障，包括「個人意外保險」、「收入保障」及「公共意外責任險」。如因在工作期間受傷而無法繼續工作，外賣員及其替代取單者均受保，可直接向保險公司申請。Deliveroo表示，自2018年9月27日起，其「意外保險」保險範圍包括外賣員在線所有時間及離線後1小時，惟外賣員的車輛及裝備並不包括在保障範圍內。