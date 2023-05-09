車cam直擊｜學牌私家車藍田違規右轉　警向35歲教車師傅發傳票

網上流傳車Cam片段，拍得一輛掛上「學」牌的私家車，在藍田連德道違規右轉，警方表示，留意到近日網上流傳涉事片段，顯示該私家車在連德道，違規在標明不准右轉的路口由連德道右轉入慶田街，對其他道路使用者構成危險。東九龍總區交通部人員經深入調查後，今日（9日）下午在牛頭角區向一名35歲姓蕭男教車師傅作出警誡，並向他發出傳票。



掛上「學」牌的私家車沿藍田連德道制駛，駛至與慶田街交界的路口時停下預備右轉，左方路旁有一個標明「不准右轉」的交通標誌路牌。（車cam L（香港群組）facebook/網民Lam Leo片段截圖）

車cam片段顯示，該輛掛上學牌的黑色私家車於上周六（6日）早上近11時，沿連德道行駛，駛至與慶田街交界的路口時突然停下，打燈預備右轉，懷疑未有留意左方路旁有一個標明不准右轉的交通標誌路牌。私家車待對面行車線無車後，便違規右轉入慶田街。

有網民質疑「教車師傅靠害」，認為應「釘個師傅牌」。至於「不准右轉」標誌後方，有另一路牌顯示往油塘應轉右，有網民便指出，前往油塘應是在前方約20米的迴旋轉轉右。

警方表示嚴厲譴責違例司機不負責的駕駛行為，除了妄顧行人安全構成危險，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因，警方強調必定嚴正執法，絕不姑息。

任何人在道路上違反道路標記，首次定罪最高可被判處監禁3個月及罰款5,000元。另外警方將會繼續加強執法，打擊道路上的嚴重交通違法行為，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。