片段曝光│旺角14歲刀匪打劫就擒　金髮男利刀拍頭爆粗狂罵

旺角昨日（8日）凌晨近零時半發生入屋行劫案，3名刀匪闖入通菜街93號宏安大廈一個單位行劫，掠走逾20萬元財物後逃，惟屋內5名男女不甘遇劫反抗，雙方追打落街，最終一名14歲少年當場落網，2名同黨則成功挾贓而逃。

網上今日（9日）流傳兩段相關影片，顯示14歲刀匪在街頭就擒，被一名金髮男子按在欄杆，怒氣沖沖多次用利刀拍打其頭部，不斷大聲爆粗狂罵「X你老母」、「邊X度」、「你上嚟打劫講對唔住？」，引來多名途人圍觀及用手機拍片，金髮男甚至除下少年口罩暴露其容貌，警員接報到場，一度將手放在腰間槍袋戒備。



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該兩條影片今日（9日）在facebook瘋傳，首段影片片長約2分鐘18秒，可見涉案14歲少年戴住口罩，早已被金髮男子按在欄杆，難以反抗或逃走，金髮男不斷大聲爆粗，多次狂罵「X你老母」，而且三番四次詢問少年「邊X度」，試圖盤問對方來歷，金髮男情緒激動，一度高呼「你上嚟打劫講對唔住？」，相信少年心虛道歉，但金髮男決不收貨。

爆粗狂罵期間，金髮男一直左手制服少年，右手手持相信為少年入屋行劫使用的利刀，多次拍打少年頭臉，甚至用刀拍打欄杆以助聲威，一度提醒遇劫女伴「睇X住嗰兩個（同黨）返嚟」，其高調擒賊行為引來多名途人圍觀，部分人更用手機拍片，金髮男也毫不介意，甚至大叫「影住佢，除口罩呀」，金髮男強行脫下少年口罩，途人愈走愈近，清晰拍攝其容貌。

另一條影片片長大約52秒，警車響號趕至，多名警員接報到場，叫金髮男放下利刀，更有一度將手放在腰間槍袋戒備，金髮男依言照做，並交代案件指「佢（涉案少年）嚟打劫，3個人」，最終警員帶走該名少年。

現場消息稱，事發時一名女子透過微信相約友人前往宏安大廈一單位「竹戰」。甫抵埗即被3人持刀行劫，屋內人士不甘遇劫還擊，雙方繼而從大廈追打至街頭，最終驚動途人報警。

警方表示，涉案單位為姓龔（54歲）及姓盧（44歲）夫婦同住，當時屋內另有2名盧婦的女友人（31及48歲），未幾另一名姓李（44歲）女子亦登門造訪，卻被涉案少年偕另外2名男子屋隨，持刀闖入屋內行劫，掠走1部值約1.3萬元的手機、1隻值約20萬元的勞力士手錶、1隻值約3,000元的戒指後逃去。14歲少年被當場制服，涉嫌「行劫」被捕，旺角警區刑事調查隊正追緝在逃2名年約20歲、身穿黑色衣物的本地男子歸案。