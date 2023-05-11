旺角金魚街貓店長「妙妙」被盜　警尋回拘偷貓男　店主︰好開心

旺角通菜街168號地下的水族店「生龍水族」於上月28日在Facebook貼文指其飼養的貓「妙妙」被人抱走，並在文中附上事發時閉路電視截圖，冀網民協助尋回妙妙。相隔近2周後，昨晚（10日）「生龍水族」在Facebook表示警方已尋回妙妙並拘捕犯人。



店主崔太表示，因妙妙身上有晶片，經愛護動物協會檢查後，昨晚（10日）已被送回到水族店。她指妙妙並無大礙和異樣，估計沒有受驚，只是「冇點出聲」。她說妙妙是在幼貓時領養，至今已經近10年。對妙妙平安回家她表示好開心，形容是「好似屋企人返咗嚟咁開心」。



妙妙約在幼貓時領養，至今已經近10年。（生龍水族Facebok圖片）

在閉路電視片段中，顯示時間為4月26日早上10時許，妙妙在街上躺臥，一名身穿灰色上衣的男子在旁觀察。未幾，妙妙起來走近鏡頭，男子緊隨其後並抱起妙妙，並往鏡頭方向前行，可見該名灰衣男白髮蒼蒼。

水族店表示未能確定該名老翁是否偷貓者，崔太亦表示不認識該名老翁。據警方對他們說，偷貓者表示以為妙妙是流浪貓，故抱牠回家。

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警方於5月5日接獲報案，指旺角通菜街水族店內一隻約10歲的短毛貓懷疑被盜去。旺角警區刑事調查隊第二隊人員接手調查案件，人員經深入調查後，昨日（10日）清晨在葵青區拘捕一名69歲姓廖男子涉嫌「盜竊」，並尋回該貓隻。被捕人現正保釋候查。

貓隻經愛護動物協會檢查後並無發現任何受傷或曾被殘酷對待的情況。警方提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁10年。市民切勿以身試法。