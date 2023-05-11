青朗公路巴籍鐵騎士車禍亡　日打兩份工養家　遺下妻子和4子女

青朗公路昨日（11日）發生奪命車禍，44歲巴基斯坦籍電單車司機莫里經通宵留醫搶救後，延至今早不治。死者侄兒表示，莫里生前和妻子育有兩子兩女，年齡由5歲至10多歲，妻兒留在巴基斯坦，莫里約15年前獲批獨自來港工作，每日辛勤從事兩份工作，月入大約2萬元，大部分收入寄回鄉下養妻活兒，是家中經濟支柱。

侄兒又透露莫里原計劃下月回鄉探望妻兒，未料如今陰陽永隔。莫里妻兒欲盡快來港處理其身後事，侄兒亦希望日後能協助申請莫里的子女來港。



死者莫里。（受訪者提供）

據了解，44歲巴基斯坦籍死者莫里生前住在天水圍一個公屋單位，今午多名同鄉和親友趕抵悼念，氣氛哀傷。

死者侄兒向《香港01》記者表示，莫里和妻子育有兩子兩女，年齡分別是5歲、7歲、9歲和10多歲，妻兒留在巴基斯坦，只有莫里約15年前獲批來港工作，多年來3次向入境處申請安排妻兒到港，但並不成功，唯有和另外4名家人同住。

日打兩份工養家 原定下月回鄉探妻兒

侄兒又說，莫里中文一般，但都略懂廣東話，又形容他為人勤力、不煙不酒，並沒有其他嗜好，朝早做英泥廠工人，晚上在落馬洲擔任保安員，兩份工作合共月入大約2萬元，大部分收入寄回鄉下養妻活兒。莫里一年返回巴基斯坦一次，通常逗留一至兩個月，本來今年3月打算返去巴基斯坦探望妻兒，但「想搵多幾個月錢先，預6月先返去」，豈料發生意外。

死者侄兒（黑衫）表示，希望日後協助「申請到莫里啲仔女過嚟香港，香港讀書好啲」。（左朗星攝）

關於今次意外，侄兒指出莫里本身在巴基斯坦有駕駛電單車經驗，大約半年前才在香港考取執照，案發時正駕駛鐵騎前往開工，根據警方初步調查，相信莫里當時「行中線，切線去快線失控，被私家車撞到右邊車身」，他指警方安排下周會將案發片段給他們觀看。

侄兒表示，已將噩耗通知莫里妻兒，根據伊斯蘭教習俗，一般盡快將死者入土為安，死者家人想盡快來港處理身後事，亦都希望日後協助「申請到莫里啲仔女過嚟香港，香港讀書好啲」。

事發昨日（10日）傍晚約6時45分，莫里沿青朗公路左二線往上水方向行駛，期間懷疑連切兩線後失控撞向一輛私家車，頓時失去平衡受傷倒地，頭盔甩脫，頭部嚴重受傷，全身多處骨折，昏迷被送往博愛醫院救治，其後再被轉送屯門醫院搶救，延至今日（11日）上午8時02分不治。