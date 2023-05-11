西九龍950萬玉石被盜案　揭騙徒呃翡翠商寄賣再搶貨　添一男被捕

油麻地上周六（6日）發生950萬元玉石盜竊案，一名62歲姓盧男子相約「買家」，在柯士甸道西1號W酒店大堂交收珠寶玉石期間，「買家」假稱檢查，實則帶同12塊共值約950萬元的玉石登上私家車，與同黨逃去。警方昨日（11日）再拘捕一名37歲男子涉嫌盜竊，累計2人被捕。

據了解，事件涉及騙徒哄騙翡翠商，聲稱代其寄賣玉石，操縱一名代理人帶玉石到場交收，再安排假買家將玉石盜走。



據了解，案中騙徒早前吸引內地翡翠商來港做買賣，取得信任後對方將玉石交給騙徒寄賣。騙徒其後操縱代理人、即62歲姓盧男事主代為交收玉石，同時騙徒再安排「買家」、即案中疑犯到場將玉石盜走。據悉警方相信負責寄賣及盜去玉石的是同一批人，其中被捕37歲姓廖男子是相約與盧男交收的人，53歲被捕女子負責聯絡案中疑犯到場偷去玉石，而盧男則相信並非他們的同伙。

警方繼周日（7日）拘捕一名53歲姓郭女子後，昨（10日）再以涉嫌盜竊，在油麻地區拘捕一名37歲姓廖本地男子，他正被扣查。至於早前被捕的廖婦則已獲准保釋候查，須於6月上旬向警方報到。行動中警方檢獲兩部懷疑涉案電話，案件由油尖警區重案組繼續跟進，不排除有更多人被捕。