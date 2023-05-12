蜂螫奪命｜死者任職漁護署逾40年　被蜂群追趕大叫　手掌腫脹暈倒

大嶼山芝麻灣一名64歲漁護署農林助理員，懷疑進行植樹工作期間被野蜂螫倒昏迷，送院後不治。警方及勞工處人員於事發現場調查，據悉當時有工友聽到死者突然大叫，並被一群黑黃色的蜜蜂追趕，隨後死者手部開始腫脹並暈倒。



漁護署署長梁肇輝表示，死者生前一直在郊野公園管理站工作，4年前退休後以合約形式受聘於漁護署，一直堅守崗位表現優秀。梁肇輝向死者致哀，指會盡力為家人提供所需協助。



警方及勞工處人員於事發現場調查。（蔡正邦攝）

死者為64歲漁護署農林助理員吳國培，與妻子育有兩名女兒，其中長女已投身社會，幼女則仍在學。其長女透露父親已在漁護署工作40多年，屬直屬員工，事發後政府有派員接觸及提供協助。

大叫被蜂群追趕 手掌腫脹暈倒

多名警員下午繼續於芝麻灣郊遊徑一帶調查，勞工處人員亦有到場。現場消息指，當時死者攜同兩個竹籃進行植樹工作，其後有工友聽到死者大叫，並發現死者被黑黃色的蜂群追趕、由遠處跑來，工友發現死者手掌位置開始腫脹並暈倒，工友於是上前攙扶，到直升機到場時死者已經意識模糊，但仍有呼吸。據了解，死者左手及右手發現4個懷疑被螫傷的洞口，因進行植樹工作並未有著上保護衣。

漁護署：死者4年前退休再續聘 一直堅守崗位

漁護署署長梁肇輝對農林助理員吳國培離世深表哀痛，並向其家屬致以最深切慰問。吳國培今早與同事在南大嶼郊野公園芝麻灣半島進行植樹工作，期間被野蜂螫傷，送院後證實不治。梁肇輝指吳生前一直在郊野公園管理站工作，4年前退休後仍繼續以退休後服務合約受聘於漁護署，在郊野公園工作，他一直堅守崗位，竭誠服務大眾，工作表現優秀，而且深受同事愛戴。梁肇輝對事件感到十分難過和惋惜，並代表部門所有同事向家人致以最深切慰問，在可行情況下提供一切適切的支援及協助，幫助他們度過艱難的時刻。

環境及生態局局長謝展寰及公務員事務局局長楊何蓓茵，亦分別發文指對事件感到非常難過，向死者家人致以最深切的慰問，又指會盡力為家人提供所需協助。