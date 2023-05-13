3內地漁民潛水執海產1人遇溺　越境抵港求助　昏迷送院不治

今日（13日）早上10時23分，警方接報西貢銀線灣有人遇溺，事主已經由救生員救起，但昏迷不醒，送院搶救不治。事主的兩名同伴聲稱，他們是內地漁民，在大亞灣海岸潛水拾海產時事主遇溺，他們將事主救上快艇，但在現場呼救無援，只好駛入港境求救。警方經調查後，以非法入境拘捕二人。



現場消息稱，3名內地漁民乘小艇在大亞灣海岸潛水執拾海產，其中一名年約50歲漁民懷疑遇溺，兩名同伴立即將他救起，惟事主陷入昏迷，二人大驚並四處求助，最後他們將小艇駛至西貢銀線灣並向當值救生員求救。救生員隨即為事主進行心肺復甦法及報警，其後由救護車將事主送到將軍澳醫院搶救，惟至上午11時18分證實不治。

涉事快艇長約4米，只有一個外弦機，船上有蛙鞋、漁網及發泡膠盒等物件，座位下的小船倉有漁獲，包括魚、海膽和蟹等。



在場急救的救生員憶述，當時一艘快艇駛入銀線灣範圍，2名漁民以普通話向他求救，指同伴遇溺。據悉，事主穿着潛水衣，面色發紫；救生員遂將事主移上岸進行心肺復甦法。不過，他們向救生員表示在附近牛尾海捕魚，而非其後向警方所說的大亞灣海岸。